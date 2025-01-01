Kвартет Олега и Натальи Бутман

Джазовый вечер с квартетом Бутман

Приглашаем вас на незабываемый вечер джаза с «Квартетом Олега и Натальи Бутман». Этот уникальный ансамбль, состоящий из выдающихся музыкантов, готов подарить зрителям волшебство музыкального искусства и погрузить в атмосферу джазовых стандартов.

Знакомьтесь с музыкантами

В состав квартета входят талантливая пианистка и вокалистка, а также легендарный барабанщик, чье имя занесено в мировую энциклопедию джаза. Это создает уникальное звучание и неповторимый стиль исполнения, который порадует даже самых искушённых слушателей.

Что вас ждёт на концерте

В программе вечера представлены классические джазовые композиции, а также авторские произведения, которые станут настоящим открытием для поклонников жанра. Музыканты не только исполнят известные хиты, но и поделятся своими музыкальными историями, что сделает вечер особенно личным и запоминающимся.

Приходите и погружайтесь в мир джаза вместе с нами!