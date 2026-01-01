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Квартет Николая Куликова
Билеты от 1000₽
Киноафиша Квартет Николая Куликова

Квартет Николая Куликова

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Уникальный джазовый концерт от Николая Куликова

19 октября на сцене состоится концерт проекта, созданного талантливым гитаристом и композитором Николаем Куликовым. Это событие обещает стать ярким музыкальным экспериментом, который привлечет внимание любителей джаза.

Лидер, вдохновитель и джазовый virtuoz

Николай Куликов – выпускник РАМ им. Гнесиных и лауреат 1-й премии Всероссийского оупен-конкурса молодых джазовых исполнителей. Он известен как один из самых креативных джазовых гитаристов Москвы. Его профессиональный путь начался в биг-бэнде Анатолия Кролла, а затем продолжился участием во многих джазовых и блюзовых фестивалях в России, Европе и Скандинавии. Куликов также выступал на престижном The Lionel Hampton Jazz Festival в США в рамках программы «Open World», демонстрируя свое мастерство.

Команда музыкантов

Для реализации своих музыкальных идей Николай собрал команду высококлассных музыкантов. В концерте примут участие:

  • Павел Скорняков – тенор- и сопрано-саксофоны
  • Сергей Хутас – контрабас
  • Давид Ткебучава – барабаны

Уникальный стиль

Музыка Николая Куликова характеризуется ярко выраженным мелодизмом, свингом, современными гармониями и красочными гитарными тембрами. Это делает каждое выступление не только музыкальным, но и эмоциональным событием.

Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события и насладиться заметными достижениями российских джазменов.

Купить билет на концерт Квартет Николая Куликова

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Сентябрь
17 сентября четверг
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

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