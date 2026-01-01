Квартет Николая Куликова
Квартет Николая Куликова

Квартет Николая Куликова

О концерте

Концерт квартета Николая Куликова в клубе Алексея Козлова

Квартет Николая Куликова выступит в клубе Алексея Козлова — одном из крупнейших джазовых клубов Москвы и Европы, расположенном на улице Маросейка, дом 9/2. Николай Куликов — прогрессивный соул-джазовый гитарист, лауреат Всероссийского открытого конкурса молодых джазовых исполнителей. Он известен своими авторскими композициями в стилях диско-джаза и классического соул-джаза.

Концерт, приуроченный к проекту, созданному три года назад, обещает быть необычным и интересным экспериментом для поклонников музыки. Действо пройдет на одной из сцен клуба с современным звуковым и световым оборудованием, что создаст атмосферу для любителей импровизационной музыки.

О музыканте

Николай Куликов — выпускник РАМ им. Гнесиных и лауреат 1-й премии Всероссийского оупен-конкурса молодых джазовых исполнителей. Он начал свой профессиональный путь в биг-бэнде Анатолия Кролла и активно участвовал в джазовых и блюз-фестивалях по всему миру, включая гастроли по странам Европы и Скандинавии. Одним из его заметных достижений стало участие в престижном фестивале The Lionel Hampton Jazz Festival в США в рамках программы «Open World».

В Москве Куликов сотрудничает с многими выдающимися российскими джазменами, а в своей музыке сочетает ярко выраженный мелодизм, свинг, современные гармонии и красочные гитарные тембры.

Состав квартета

Для реализации своих идей Николай выбрал талантливых и харизматичных музыкантов:

  • Павел Скорняков — тенор- и сопрано-саксофоны
  • Сергей Хутас — контрабас
  • Давид Ткебучава — барабаны

19 октября квартет представит зрителям свои новые композиции и оригинальные аранжировки.

 

11 июня четверг
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1500 ₽

