Квартет Марка Гайдара

Приглашаем вас на уникальный концерт акустического трио контрабасиста Марка Гайдара. Это электризующее событие обещает стать настоящим праздником для любителей джаза!
В этом проекте выступают саксофон, контрабас и барабаны, что создает редкий и прозрачный звук. Слушатели смогут насладиться авторскими аранжировками, где пересекаются стандарты середины 20-го века и современные композиции.
Марк Гайдар – это имя хорошо знакомо на московской джазовой сцене. Он активно сотрудничает с различными коллективами, от Bo Jazz Band Игоря Ямпольского до кроссовер-квартета «Черный Квадрат». Его работа охватывает широкий спектр жанров и форматов, что делает каждое его выступление особенным.
В составе трио выступят:
Не упустите возможность увидеть это выдающееся выступление! Уникальные аранжировки и свежие музыкальные идеи сделают этот вечер незабываемым.