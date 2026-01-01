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Квартет Марка Гайдара
Билеты от 1000₽
Киноафиша Квартет Марка Гайдара

Квартет Марка Гайдара

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Новый джазовый проект: Марк Гайдар и его акустическое трио

Приглашаем вас на уникальный концерт акустического трио контрабасиста Марка Гайдара. Это электризующее событие обещает стать настоящим праздником для любителей джаза!

Трио без гармонического инструмента

В этом проекте выступают саксофон, контрабас и барабаны, что создает редкий и прозрачный звук. Слушатели смогут насладиться авторскими аранжировками, где пересекаются стандарты середины 20-го века и современные композиции.

Кто стоит за проектом?

Марк Гайдар – это имя хорошо знакомо на московской джазовой сцене. Он активно сотрудничает с различными коллективами, от Bo Jazz Band Игоря Ямпольского до кроссовер-квартета «Черный Квадрат». Его работа охватывает широкий спектр жанров и форматов, что делает каждое его выступление особенным.

Музыканты на сцене

В составе трио выступят:

  • Павел Скорняков – альт-саксофон
  • Андрей Середа – труба
  • Марк Гайдар – контрабас
  • Петр Ившин – барабаны

Не упустите возможность увидеть это выдающееся выступление! Уникальные аранжировки и свежие музыкальные идеи сделают этот вечер незабываемым.

Купить билет на концерт Квартет Марка Гайдара

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