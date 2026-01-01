Оповещения от Киноафиши
Квартет Марка Гайдара
Билеты от 1000₽
Квартет Марка Гайдара

Квартет Марка Гайдара

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыка без границ: новый проект Марка Гайдара

Кул-джаз, пост-боп и современный джазовый мейнстрим — эти стили объединит новый проект контрабасиста Марка Гайдара. Акустическое трио, состоящее из саксофона, контрабаса и барабанов, обещает удивить слушателей авторскими аранжировками без гармонического инструмента.

Уникальный формат

В таком редком формате музыканты представят как стандарты середины XX века, так и новые произведения современных композиторов. Звонкие мелодии столкнутся с влиянием электронной музыки и кул-джаза конца 50-х, создавая неповторимую атмосферу на концерте.

О музыкантах

Лидер трио, Марк Гайдар, — талантливый московский контрабасист и активный участник джазовой сцены. Его участие в различных коллективах, от Bo Jazz Band Игоря Ямпольского до кроссовер-квартета «Черный Квадрат», говорит о его разнообразном музыкальном опыте.

Состав трио

На сцене The Beat выступят:

  • Павел Скорняков — альт-саксофон
  • Андрей Середа — труба
  • Марк Гайдар — контрабас
  • Петр Ившин — барабаны

Приготовьтесь к вечеру, полному музыкальных экспериментов и живых эмоций!

Купить билет на концерт Квартет Марка Гайдара

Помощь с билетами
Март
17 марта вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

