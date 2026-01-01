Квартет Марьи Суровцевой: French Songs
Квартет Марьи Суровцевой: French Songs

12+
О концерте

Вечер французской музыки и джазовых стандартов на Мясницкой

Новая сцена клуба расположена по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub). Готовьтесь к незабываемой атмосфере на концерте, который объединит нежные и выразительные песни старой Франции с джазовой классикой. Выступление джазового квартета зазвучи в камерном и мягком формате, создавая уникальное музыкальное пространство.

В программе вечера лиричные мелодии «страны любви» и популярные джазовые стандарты будут исполняться исключительно на французском языке. Оригинальные аранжировки позволят соединить элегантную атмосферу французской музыки с джазовыми традициями. Это идеальная возможность насладиться аутентичностью и свежими интерпретациями, которые подарят деликатность, смелость и мечтательные ощущения любви.

О лидере коллектива

Лидер и вокалистка коллектива Марья Суровцева — выпускница Музыкального училища имени Гнесиных и филологического факультета Южно-Уральского Государственного Университета. Она обладает мягким джазовым тембром и ярким индивидуальным стилем исполнения. Марья является лауреаткой конкурсов «Gnesin Jazz», «Jazz Birds», «Jazz and Rock Sound».

Состав квартета

В составе её квартета — резиденты многих московских джазовых клубов, выдающиеся представители отечественной джазовой сцены. Состав коллектива будет оглашён ближе к дате выступления. Ожидайте интересные музыкальные сочетания и высокое качество исполнения!

Июнь
12 июня пятница
18:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub

