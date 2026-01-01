Квартет Константина Ильицкого: скрипка в джазе

Джазовый квартет скрипача Константина Ильицкого представит уникальную концертную программу «Скрипка в джазе» с авторскими композициями участников бэнда и классическими джазовыми шедеврами в оригинальных интерпретациях. Скрипка, будучи источником безграничного вдохновения и эмоций, в сочетании с другими инструментами раскрывает свои лучшие качества, добавляя джазовому звучанию особое очарование и насыщенный колорит.
Константин Ильицкий – это не просто скрипач, а настоящая звезда российской джазовой сцены. Он является одним из самых ярких джазменов Москвы и артистом Британского симфонического оркестра имени Чайковского. Критики отмечают, что Ильицкий является «первой скрипкой российского джаза», и его импровизации отражают лучшие традиции жанра, от Стефана Граппелли до Жан-Люка Понти.
В составе квартета вместе с Константином Ильицким выходят:
Концерт Ансамбля обещает восхитительное музыкальное представление, где полный спектр джазовых эмоций сочетается с виртуозным исполнением. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!