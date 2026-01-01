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Квартет Константина Ильицкого: скрипка в джазе
Билеты от 1000₽
Киноафиша Квартет Константина Ильицкого: скрипка в джазе

Квартет Константина Ильицкого: скрипка в джазе

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Скрипка в джазе: концерт Константина Ильицкого в Москве

Джазовый квартет скрипача Константина Ильицкого представит уникальную концертную программу «Скрипка в джазе» с авторскими композициями участников бэнда и классическими джазовыми шедеврами в оригинальных интерпретациях. Скрипка, будучи источником безграничного вдохновения и эмоций, в сочетании с другими инструментами раскрывает свои лучшие качества, добавляя джазовому звучанию особое очарование и насыщенный колорит.

Константин Ильицкий – это не просто скрипач, а настоящая звезда российской джазовой сцены. Он является одним из самых ярких джазменов Москвы и артистом Британского симфонического оркестра имени Чайковского. Критики отмечают, что Ильицкий является «первой скрипкой российского джаза», и его импровизации отражают лучшие традиции жанра, от Стефана Граппелли до Жан-Люка Понти.

Состав квартета

В составе квартета вместе с Константином Ильицким выходят:

  • Андрей Марухин – пианист и композитор, выпускник Московской академии театрального искусства (РАМ им. Гнесиных) с дипломом магистра. В 2010 году стажировался в США, а в 2017 году занял третье место на крупнейшем конкурсе джазовых пианистов в Монтрё, Швейцария.
  • Григорий Зайцев – контрабасист, известный своим участием в квартете Анатолия Кролла «Мы из джаза». Совместно с американским пианистом Джоном Дэвисом и барабанщиком Игорем Игнатовым создал проект Jon Davis Trio, который провел более 70 концертов по всей России.
  • Дмитрий Власенко – барабанщик и выпускник РАМ им. Гнесиных. Лауреат российских и зарубежных джаз-фестивалей, он выступал с выдающимися музыкантами, такими как Александр Фишер и Дейв Сэмюэлс.

Концерт Ансамбля обещает восхитительное музыкальное представление, где полный спектр джазовых эмоций сочетается с виртуозным исполнением. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт Квартет Константина Ильицкого: скрипка в джазе

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