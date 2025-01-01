Меню
Квартет Игоря Бутмана
Киноафиша Квартет Игоря Бутмана

Квартет Игоря Бутмана

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовые ритмы от квартета Игоря Бутмана в Петербурге

Самый известный джазовый квартет страны приглашает вас на уникальный клубный концерт. Квартет Игоря Бутмана – это не только музыкальное совершенство, но и особая атмосфера, которая погружает зрителей в мир джаза.

История квартета

Квартет был создан в 1990 году и с тех пор завоевал сердца миллионов любителей музыки. Игорь Бутман, выдающийся саксофонист, стал душой ансамбля, и его профессионализм на сцене делает каждое выступление незабываемым.

Программа концерта

В программе представлены как оригинальные композиции, так и классические джазовые стандарты. Зрителей ждет множество сюрпризов и импровизаций, которые сделают этот вечер уникальным.

Что важно знать

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в уютной атмосфере. Интересный факт: квартет Игоря Бутмана гастролировал более чем в 50 странах мира, что говорит о их международном признании.

Приходите и погрузитесь в мир джаза вместе с одним из лучших квартетов страны!

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
21:30 от 3500 ₽

