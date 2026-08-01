Квартет Игоря Бутмана. Специальный концерт в День рождения Клуба

Музыкальное искусство от Игоря Бутмана и его Квартета

Уже более четверти века Квартет Игоря Бутмана успешно представляет российское музыкальное искусство на главных джазовых фестивалях и сценах лучших концертных залов мира. В состав коллектива входят выдающиеся музыканты: пианист и вокалист Олег Аккуратов, барабанщик Эдуард Зизак и контрабасист Николай Затолочный. Они исполняют авторские произведения Игоря Бутмана, известные джазовые стандарты и произведения российских композиторов в уникальных джазовых аранжировках.

Игорь Бутман — мастер саксофона

Игорь Бутман — знаменитый саксофонист, композитор и продюсер, Народный артист России. Он является Лауреатом Государственной Премии Российской Федерации и главным послом российского джазового искусства на мировой сцене. Бутман награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В его дискографии более 20 альбомов. Он создал множество концертных программ для Квартета и Московского джазового оркестра, а также основал 12 крупнейших отечественных фестивалей, включая Московский и Санкт-Петербургский джазовые фестивали.

Олег Аккуратов — уникальный музыкант

Олег Аккуратов — уникальный музыкант, блестяще исполняющий как академическую, так и джазовую музыку. Он является солистом Московского джазового оркестра и лидером собственного джазового трио. Аккуратов — лауреат Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры. В его послужном списке выступление на Церемонии закрытия XI Паралимпийских игр и на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. В 2018 году он занял второе место на конкурсе Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition в США и стал финалистом 9 сезона шоу «Голос» на Первом канале в 2020 году.

Эдуард Зизак — барабанщик с мировым именем

Эдуард Зизак — солист Московского джазового оркестра более 20 лет и постоянный участник Квартета Игоря Бутмана. Он один из лучших барабанщиков мира и ярчайший представитель российской джазовой сцены. За его плечами многолетний опыт концертной и студийной работы с российскими и зарубежными звёздами джаза. С 2017 года Зизак также преподает ударные инструменты в Государственном училище (колледже) духового искусства.

Николай Затолочный — контрабасист и лауреат конкурсов

Николай Затолочный — контрабасист и бас-гитарист, лауреат международных конкурсов. В 2013 году он принимал участие в телешоу «Большой Джаз» на телеканале «Россия Культура». Затолочный сотрудничал с многими легендарными российскими и зарубежными артистами. С 2023 года он выступает в составе Московского джазового оркестра и Квартета Игоря Бутмана. Участник множественных джазовых фестивалей и конкурсов, он также стал дипломантом конкурса молодых джазовых исполнителей ДоДж в 2008 году в Донецке.