Квартет Игоря Бутмана / Ансамбль Андрея Середы

Приглашаем вас на уникальное событие в мире джаза – Первый клубный фестиваль солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана! Это музыкальное мероприятие состоится в уютной атмосфере клуба, где каждый сможет насладиться талантами ярких солистов.
На сцене выступят самые талантливые музыканты оркестра, которые представят свои лучшие номера. Вы сможете услышать как классические джазовые композиции, так и современные интерпретации. Каждый концерт – это настоящая музыкальная история, погружающая в мир джаза.
Приходите и погружайтесь в атмосферу живого джаза. Фестиваль подарит незабываемые впечатления и возможность насладиться уникальными музыкальными моментами. Билеты уже в продаже, спешите, количество мест ограничено!