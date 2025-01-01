Квартет Игоря Бутмана / Ансамбль Андрея Середы

Первый клубный фестиваль солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальное событие в мире джаза – Первый клубный фестиваль солистов Московского джазового оркестра Игоря Бутмана! Это музыкальное мероприятие состоится в уютной атмосфере клуба, где каждый сможет насладиться талантами ярких солистов.

Что вас ждет?

На сцене выступят самые талантливые музыканты оркестра, которые представят свои лучшие номера. Вы сможете услышать как классические джазовые композиции, так и современные интерпретации. Каждый концерт – это настоящая музыкальная история, погружающая в мир джаза.

Интересные факты

Игорь Бутман – один из самых известных саксофонистов России, который более 30 лет радует зрителей своим искусством.

Московский джазовый оркестр был основан в 1998 году и с тех пор стал одним из ведущих джазовых коллективов страны.

Фестиваль пройдет в рамках поддержки молодых талантов, многие из которых уже успели заявить о себе на музыкальной сцене.

Не пропустите!

Приходите и погружайтесь в атмосферу живого джаза. Фестиваль подарит незабываемые впечатления и возможность насладиться уникальными музыкальными моментами. Билеты уже в продаже, спешите, количество мест ограничено!