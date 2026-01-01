Спектакль Квартет И. Пассажиры отложенных рейсов

Пассажиры отложенных рейсов в МТС Live Холле

В МТС Live Холле Нижний Новгород пройдет спектакль с участием известных актеров: Леонида Бараца, Александра Демидова, Ростислава Хаита и Камиля Ларина. Авторами пьесы стали Леонид Барац, Ростислав Хаит и Сергей Петрейков, режиссёром выступил Сергей Петрейков.

Название спектакля «Пассажиры отложенных рейсов» стало результатом долгих поисков, занявших несколько лет. В истории разворачивается встреча четырех случайно оказавшихся в аэропорту людей, которые неожиданно для себя узнают много нового друг о друге. Этот спектакль особенно понравится любителям психологических драм и реалистичных сценариев.

О создателях спектакля

Спектакль сочетает в себе творческие усилия талантливых авторов и актёров. Пьеса были написана за полтора года, а выбор названия затянулся на дополнительные шесть месяцев.

К чему привел поиск названия?

Сначала пьеса носила рабочее название «Зал ожиданиЙ», но из-за его неоднозначности пришлось взять другое. Авторы много экспериментировали, опрашивая зрителей и знакомых, и, как оказалось, каждый из них предпочитал свои варианты.

В отчаянии была предпринята попытка обратиться к нейросети для генерации новых названий, однако у команды уже было множество достойных вариантов. В итоге, выбор был сделан путём случайного броска монетки.

Что скрывается за сюжетом?

Спектакль позволяет ответить на вопрос «О чем же он?» в двух словах: четыре совершенно разных человека застряли в аэропорту. В течение двух-трех часов общения они начинают раскрывать друг друга, хотя не становятся друзьями на всю жизнь — это было бы неправдой, а неправдой авторы не любят.

Каждый из персонажей — интересная, но в то же время обыкновенная личность, что делает эту историю более актуальной и узнаваемой для зрителей.

Приходите — и узнайте, чем закончится встреча «пассажиров отложенных рейсов»!