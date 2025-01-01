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Квартет И и Владимир Пресняков. Письма и песни мужчин среднего возраста
Билеты от 3000₽
Киноафиша Квартет И и Владимир Пресняков. Письма и песни мужчин среднего возраста

Квартет И и Владимир Пресняков. Письма и песни мужчин среднего возраста

18+
Возраст 18+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Музыка и юмор: «Письма и песни мужчин среднего возраста» с Владимиром Пресняковым в Москве

24 октября на сцене концертного зала «Москва» пройдет уникальный театрально-музыкальный проект участников «Квартета И» под названием «Письма и песни мужчин среднего возраста». В этот вечер зрителей ожидает не только остроумный юмор, но и выступление одного из самых харизматичных музыкантов российского шоу-бизнеса — Владимира Преснякова.

Спектакль в традициях «Квартета И»

Проект продолжает стилистику, любимую зрителями благодаря спектаклю «Разговоры мужчин среднего возраста» и кино-серии «О чем говорят мужчины». Главные герои — Александр, Камиль, Леонид и Ростислав — создают портрет типичного мужчины 40+, обладающего не только опытом и мудростью, но и самоиронией.

Глубокие темы и остроумные диалоги

Спектакль насыщен остроумными диалогами и искрометными шутками, а также выразительными метафорами, которые позволяют задуматься о серьезных вещах. Как найти общий язык со стареющими родителями? Искать ли Бога в себе или в храме? Зачем приходить в этот мир, если в вечности от одного остается забитый в детстве гвоздь, а от другого — совсем ничего? На эти и многие другие вопросы герои будут искать ответы вместе со зрителями.

Музыка как связующая нить

Цитаты из писем великих поэтов и писателей недавнего прошлого служат связующей нитью спектакля, а особое место отведено музыке. Именно она создает атмосферу, в которой рождаются и обретают смысл важнейшие мысли.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! 24 октября в КЗ «Москва» вас ждет удивительное сочетание музыки, юмора и глубоких размышлений. Уверены, вы будете в восторге!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
20:00 от 3000 ₽

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