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Квартет Филиппа Терацуяна
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Квартет Филиппа Терацуяна

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер джазовой музыки с Филиппом Терацуяном в клубе Эссе

Приглашаем вас на незабываемый джазовый концерт, который состоится в ближайшие дни. В этом вечере примет участие выдающийся российский контрабасист Филипп Терацуян. Его музыкальное мастерство и харизма создадут уникальную атмосферу, которая перенесет слушателей в мир джазовых импровизаций.

О музыканте

Филипп Терацуян — выпускник престижного колледжа искусств им. Гнесиных и лауреат нескольких музыкальных конкурсов, включая International Jazz Day 2018 и I и III конкурс «Moscow Jazz Festival». Его репертуар включает как авторские композиции, так и эксклюзивные джазовые стандарты, которые порадуют даже самых взыскательных зрителей.

Сотрудничество с мастерами

Терацуян работал с именитыми музыкантами, такими как Игорь Бутман и Сергей Головня, что подчеркивает его высокий уровень профессионализма и востребованность в джазовом сообществе. Его стиль сочетает в себе традиции и современные веяния, что делает каждое выступление уникальным.

Программа концерта

В программе вечера прозвучат как оригинальные произведения, так и известные джазовые стандарты, которые знакомы всем поклонникам жанра. Это отличная возможность насладиться живой музыкой и узнать больше о джазовой культуре.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Подробности о месте и времени концерта можно узнать на нашем сайте.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 24 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1200 ₽

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