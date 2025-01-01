Квартет Евгения Соколовского и Тамара Мартиросян

Музыка джаза на сцене клуба Эссе

Очередной гость нашего театра — уникальный ростовский музыкант, тенор-саксофонист Евгений Соколовский, который представит программу авторских произведений, а также композиции современных джазовых авторов, таких как Джерри Бергонци и Майкл Брейкер.

Компания Евгения составит Тамара Мартиросян — талантливая джазовая певица и педагог по вокалу, лауреат множества конкурсов, включая «Мы из джаза» и Jazz Birds. Она является выпускницей Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова и активно выступает на лучших джазовых площадках России, сотрудничая с музыкантами региона.

О музыканте

Евгений Соколовский родился в Ростове-на-Дону и окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных. Во время стажировки в Нью-Йорке он обучался в знаменитом Институте джаза Телониуса Монка. Музыкант — лауреат множества всероссийских и международных джазовых конкурсов и фестивалей.

Евгений работал с такими известными биг-бэндами, как Игоря Бутмана, Олега Лундстрема и Георгия Гараняна, а также выступал с мировыми звездами: Ренди Брейкером, Клайком Терри, Джимми Хитом, Кенни Бароном и Бобби Шепардом. Преподавал в Ростовской государственной консерватории им. Рахманинова.

Состав квартета

Евгений Соколовский — саксофон

— саксофон Элина Келешян — рояль

— рояль Юрий Подкользин — контрабас

— контрабас Алексей Мудраков — барабаны

— барабаны Тамара Мартиросян — вокал

Не упустите возможность погрузиться в мир джаза и насладиться живым выступлением талантливых музыкантов в нашем театре!