Квартет Евгения Соколовского и Рудольф Куркчиян

Вечер джаза с Евгением Соколовским и Рудольфом Куркчияном в клубе Эссе

На нашей сцене вновь выступит талантливый ростовский музыкант, тенор-саксофонист Евгений Соколовский, который представит программу авторских произведений и джазовых стандартов в оригинальных аранжировках. В этом вечере ему будет сопутствовать специальный гость - молодой вокалист Рудольф Куркчиян.

Знакомство с артистами

Рудольф Куркчиян - это многократный обладатель Гран-при международных конкурсов как в России, так и за рубежом. Он выступал на таких престижных площадках, как Moscow Jazz Festival в составе оркестра Адама Терацуяна. Его талант и харизма не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Евгений Соколовский - выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных. Он стажировался в Нью-Йорке, в известном Институте джаза Телониуса Монка. Евгений - лауреат множества всероссийских и международных джазовых конкурсов и фестивалей, а также работал в Биг-бэндах таких мастеров, как Игорь Бутман, Олег Лундстрем и Георгий Гаранян.

Состав и программа

В этом вечере участвуют:

Рудольф Куркчиян - вокал

- вокал Евгений Соколовский - тенор-саксофон

- тенор-саксофон Элина Келешян - рояль

- рояль Юрий Подкользин - контрабас

- контрабас Григорий Дерацуев - барабаны

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и великолепными исполнениями. Приходите и погружайтесь в мир джаза!