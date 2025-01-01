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Квартет Евгения Соколовского и Рудольф Куркчиян
Киноафиша Квартет Евгения Соколовского и Рудольф Куркчиян

Квартет Евгения Соколовского и Рудольф Куркчиян

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер джаза с Евгением Соколовским и Рудольфом Куркчияном в клубе Эссе

На нашей сцене вновь выступит талантливый ростовский музыкант, тенор-саксофонист Евгений Соколовский, который представит программу авторских произведений и джазовых стандартов в оригинальных аранжировках. В этом вечере ему будет сопутствовать специальный гость - молодой вокалист Рудольф Куркчиян.

Знакомство с артистами

Рудольф Куркчиян - это многократный обладатель Гран-при международных конкурсов как в России, так и за рубежом. Он выступал на таких престижных площадках, как Moscow Jazz Festival в составе оркестра Адама Терацуяна. Его талант и харизма не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Евгений Соколовский - выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных. Он стажировался в Нью-Йорке, в известном Институте джаза Телониуса Монка. Евгений - лауреат множества всероссийских и международных джазовых конкурсов и фестивалей, а также работал в Биг-бэндах таких мастеров, как Игорь Бутман, Олег Лундстрем и Георгий Гаранян.

Состав и программа

В этом вечере участвуют:

  • Рудольф Куркчиян - вокал
  • Евгений Соколовский - тенор-саксофон
  • Элина Келешян - рояль
  • Юрий Подкользин - контрабас
  • Григорий Дерацуев - барабаны

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и великолепными исполнениями. Приходите и погружайтесь в мир джаза!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 23 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
22:00 от 1000 ₽

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