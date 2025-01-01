Квартет Евгения Соколовского и Рудольф Куркчиян

На нашей сцене вновь выступит талантливый ростовский музыкант, тенор-саксофонист Евгений Соколовский, который представит программу авторских произведений и джазовых стандартов в оригинальных аранжировках. В этом вечере ему будет сопутствовать специальный гость - молодой вокалист Рудольф Куркчиян.
Рудольф Куркчиян - это многократный обладатель Гран-при международных конкурсов как в России, так и за рубежом. Он выступал на таких престижных площадках, как Moscow Jazz Festival в составе оркестра Адама Терацуяна. Его талант и харизма не оставят равнодушным ни одного зрителя.
Евгений Соколовский - выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных. Он стажировался в Нью-Йорке, в известном Институте джаза Телониуса Монка. Евгений - лауреат множества всероссийских и международных джазовых конкурсов и фестивалей, а также работал в Биг-бэндах таких мастеров, как Игорь Бутман, Олег Лундстрем и Георгий Гаранян.
В этом вечере участвуют:
Не упустите возможность насладиться живой музыкой и великолепными исполнениями. Приходите и погружайтесь в мир джаза!