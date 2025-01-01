Квартет Евгения Соколовского и Лера Колобова

Волшебство джаза с Евгением Соколовским

Частый гость на нашей сцене, талантливейший ростовский музыкант и тенор-саксофонист Евгений Соколовский вновь порадует зрителей своим искусством. Его квартет представит уникальную программу, состоящую из авторских произведений, джазовых стандартов в оригинальных аранжировках и композициях современных авторов, таких как Майкл Брейкер и Джерри Бергонци.

Биография Евгения Соколовского

Евгений окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных и прошел стажировку в Нью-Йорке, в знаменитом Институте джаза Телониуса Монка. За свою карьеру он стал лауреатом множества всероссийских и международных джазовых конкурсов и фестивалей. Евгений работал с известными биг-бэндами, включая коллективы Игоря Бутмана и Олега Лундстрема, а также выступал с мировыми звездами, такими как Ренди Брейкер и Кенни Барон.

Состав квартета

Квартет, который выступит на сцене, включает:

Лера Колобова — вокал

Евгений Соколовский — саксофон

Алексей Самарин — рояль

Екатерина Иртюга — контрабас

Григорий Дерацуев — барабаны

Не упустите шанс насладиться неповторимой атмосферой джаза и уникальным исполнением настоящих мастеров своего дела. Ожидаем вас на нашем спектакле!