Квартет Евгения Соколовского и Лера Колобова
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Волшебство джаза с Евгением Соколовским

Частый гость на нашей сцене, талантливейший ростовский музыкант и тенор-саксофонист Евгений Соколовский вновь порадует зрителей своим искусством. Его квартет представит уникальную программу, состоящую из авторских произведений, джазовых стандартов в оригинальных аранжировках и композициях современных авторов, таких как Майкл Брейкер и Джерри Бергонци.

Биография Евгения Соколовского

Евгений окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных и прошел стажировку в Нью-Йорке, в знаменитом Институте джаза Телониуса Монка. За свою карьеру он стал лауреатом множества всероссийских и международных джазовых конкурсов и фестивалей. Евгений работал с известными биг-бэндами, включая коллективы Игоря Бутмана и Олега Лундстрема, а также выступал с мировыми звездами, такими как Ренди Брейкер и Кенни Барон.

Состав квартета

Квартет, который выступит на сцене, включает:

  • Лера Колобова — вокал
  • Евгений Соколовский — саксофон
  • Алексей Самарин — рояль
  • Екатерина Иртюга — контрабас
  • Григорий Дерацуев — барабаны

Не упустите шанс насладиться неповторимой атмосферой джаза и уникальным исполнением настоящих мастеров своего дела. Ожидаем вас на нашем спектакле!

Купить билет на концерт Квартет Евгения Соколовского и Лера Колобова

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
24 октября пятница
19:00
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
от 1200 ₽

