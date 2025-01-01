Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Квартет Дмитрия Семёнова
Киноафиша Квартет Дмитрия Семёнова

Квартет Дмитрия Семёнова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Квартет Дмитрия Семёнова в петербургском джаз-клубе Игоря Бутмана

Не упустите возможность посетить концерт уникального квартета под руководством выдающегося петербургского саксофониста Дмитрия Семёнова. Этот ансамбль отличается не только мастерством исполнения, но и необыкновенной энергетикой, которую музыканты дарят зрителям.

О музыке и исполнителях

Дмитрий Семёнов – известный саксофонист, который заслужил признание как на российской, так и на международной джазовой сцене. Его музыка прекрасно сочетает элементы традиционного джаза и современные музыкальные течения. В его квартете выступают высококлассные музыканты, что делает каждое выступление поистине незабываемым событием.

Что ждать от концерта

Вы сможете насладиться как оригинальными композициями, так и интерпретациями классических джазовых стандартов. Концерт обещает быть насыщенным и динамичным, а общая атмосфера позволит вам погрузиться в мир джаза и творчества.

Интересные факты

Джаз-клуб Игоря Бутмана является одним из самых популярных мест для поклонников джазовой музыки в Санкт-Петербурге. Это заведение стало домом для многих выдающихся музыкантов и часто проводит концерты, которые привлекают зрителей со всей России.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и обрести новые впечатления в компании хорошей музыки и ярких исполнителей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 ноября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Инкогнито. Презентация альбома «Самурай»
16+
Рок
Инкогнито. Презентация альбома «Самурай»
15 октября в 20:00 Клуб «А2»
от 1800 ₽
Экскурсия и концерт. Вивальди «Времена года» и шедевры классики. В Усадьбе Г. Р. Державина
6+
Классическая музыка
Экскурсия и концерт. Вивальди «Времена года» и шедевры классики. В Усадьбе Г. Р. Державина
5 января в 17:00 Музей-усадьба Державина
от 1700 ₽
Алиса Вокс
16+
Электропоп
Алиса Вокс
26 сентября в 20:00 Douglas
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше