Концерт Квартета Дарьи Кулицкой: уникальный вечер джаза в клубе Алексея Козлова

Квартет Дарьи Кулицкой приглашает вас на музыкальное событие, где звучит превосходный джаз. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением авторских композиций, созданных выдающимися музыкантами.

Организатор и концепция

Концерт организован известным джазовым музыкантом и композитором Алексеем Козловым, лауреатом множества премий. По словам лидера проекта Дарьи Кулицкой, «музыке не нужны слова, она говорит сама за себя». Музыка квартета — это свежие, неожиданные композиции на стыке этнических влияний и джаза, которые дарят слушателям радость и энергетику.

Кто выступит на сцене?

В проекте участвуют:

Дарья Кулицкая — вокал, фортепиано

Эдуард Риккер — гитара

Анастасия Ломакина — бас-гитара

Иван Чага — ударные

Об исполнителе

Дарья Кулицкая — этно-джазовая певица, мультиинструменталист и композитор, имеет два красных диплома музыкальной школы по специальностям «фортепиано» и «вокал». Она закончила Московскую академию джаза и активно выступает на международной сцене, участвуя в престижных фестивалях, таких как «Арт-Кластер Таврида», «Джаз на Байкале» и других.

Почему стоит посетить концерт?

