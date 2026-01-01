Квартет Дарьи Кулицкой
Билеты от 1000₽
12+
О концерте

Концерт Квартета Дарьи Кулицкой: уникальный вечер джаза в клубе Алексея Козлова

Квартет Дарьи Кулицкой приглашает вас на музыкальное событие, где звучит превосходный джаз. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением авторских композиций, созданных выдающимися музыкантами.

Организатор и концепция

Концерт организован известным джазовым музыкантом и композитором Алексеем Козловым, лауреатом множества премий. По словам лидера проекта Дарьи Кулицкой, «музыке не нужны слова, она говорит сама за себя». Музыка квартета — это свежие, неожиданные композиции на стыке этнических влияний и джаза, которые дарят слушателям радость и энергетику.

Кто выступит на сцене?

В проекте участвуют:

  • Дарья Кулицкая — вокал, фортепиано
  • Эдуард Риккер — гитара
  • Анастасия Ломакина — бас-гитара
  • Иван Чага — ударные

Об исполнителе

Дарья Кулицкая — этно-джазовая певица, мультиинструменталист и композитор, имеет два красных диплома музыкальной школы по специальностям «фортепиано» и «вокал». Она закончила Московскую академию джаза и активно выступает на международной сцене, участвуя в престижных фестивалях, таких как «Арт-Кластер Таврида», «Джаз на Байкале» и других.

Почему стоит посетить концерт?

На концерте вы сможете услышать захватывающее сочетание джаза и этнической музыки, исполненное высококлассными музыкантами. Это мероприятие будет интересно всем любителям живого музыкального исполнения.

Не упустите возможность насладиться вечерним концертом, который подарит вам поистине уникальные музыкальные ощущения!

Июнь
2 июня вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

