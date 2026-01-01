Квартет Дарьи Чернаковой

Дарья Чернакова – обладательница харизматичного вокала, джазовый музыкант и композитор, признанная не только в России, но и в Бразилии, Европе и США. Она великолепно владеет бразильским португальским языком и является одним из ярчайших представителей бразильской музыки в России.
22 января её квартет представит всемирно известные бразильские композиции, а также авторские произведения с альбома «Маракуйа». Вокал и контрабас Дарьи создадут уникальную атмосферу, наполненную ритмами бразильского джаза.
Дарья окончила Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского по классу академического контрабаса под руководством народного артиста России Рустема Габдуллина. Она также прошла стажировку в США по программе «Открытый мир» (Москоу, Айдахо).
Исполнительница принимала участие в проекте «Большой Джаз» на телеканале «Культура» и гастролировала в различных штатах Бразилии. Её сотрудничество с местными музыкантами дало результаты – несколько совместных дисков с такими ансамблями, как «Felippe Oliveira group» и «Daniel Marques trio».
В 2019 году Дарья выпустила авторский альбом на лейбле «Blaxtream». Запись проходила в Бразилии с участием известных музыкантов, таких как трубач Диего Гарбин и гитарист Фабиу Гувеа. Альбом включает семь авторских произведений, одну из которых она исполняет на русском языке.
Дарья Чернакова выступала на крупнейших джазовых фестивалях и в известных клубах, включая Jazz Alley в Сиэтле, Smalls в Нью-Йорке и Blue Note в Рио-де-Жанейро. Она сотрудничала с такими звездами мирового джаза, как Рэнди Брекер, Джерри Бергонзи и Виктор Льюис.
В концерте 22 января выступят:
Этот концерт станет настоящим праздником для любителей джаза и истинной бразильской музыки!