Квартет Дарьи Чернаковой

О концерте

Музыка Бразилии на сцене клуба Козлова с Дарьей Чернаковой

Дарья Чернакова – обладательница харизматичного вокала, джазовый музыкант и композитор, признанная не только в России, но и в Бразилии, Европе и США. Она великолепно владеет бразильским португальским языком и является одним из ярчайших представителей бразильской музыки в России.

Виртуозное исполнение

22 января её квартет представит всемирно известные бразильские композиции, а также авторские произведения с альбома «Маракуйа». Вокал и контрабас Дарьи создадут уникальную атмосферу, наполненную ритмами бразильского джаза.

Путь к успеху

Дарья окончила Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского по классу академического контрабаса под руководством народного артиста России Рустема Габдуллина. Она также прошла стажировку в США по программе «Открытый мир» (Москоу, Айдахо).

Участие в крупных проектах

Исполнительница принимала участие в проекте «Большой Джаз» на телеканале «Культура» и гастролировала в различных штатах Бразилии. Её сотрудничество с местными музыкантами дало результаты – несколько совместных дисков с такими ансамблями, как «Felippe Oliveira group» и «Daniel Marques trio».

Звучание альбома «Маракуйа»

В 2019 году Дарья выпустила авторский альбом на лейбле «Blaxtream». Запись проходила в Бразилии с участием известных музыкантов, таких как трубач Диего Гарбин и гитарист Фабиу Гувеа. Альбом включает семь авторских произведений, одну из которых она исполняет на русском языке.

Выдающиеся выступления

Дарья Чернакова выступала на крупнейших джазовых фестивалях и в известных клубах, включая Jazz Alley в Сиэтле, Smalls в Нью-Йорке и Blue Note в Рио-де-Жанейро. Она сотрудничала с такими звездами мирового джаза, как Рэнди Брекер, Джерри Бергонзи и Виктор Льюис.

Состав квартета

В концерте 22 января выступят:

  • Дарья Чернакова - вокал, контрабас
  • Юрий Севастьянов - тенор-саксофон
  • Николай Сидоренко - фортепиано
  • Ильдар Нафигов - ударные

Этот концерт станет настоящим праздником для любителей джаза и истинной бразильской музыки!

