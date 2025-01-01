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Киноафиша Квартет Даниила Мачнева

Квартет Даниила Мачнева

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Авторская музыка и современный джаз: концерт Даниила Мачнева

Приглашаем вас на уникальный концерт, где будет представлена авторская музыка и произведения современных композиторов. В программе прозвучат произведения, охватывающие разнообразные жанры, от неоклассики до EDM (Electronic Dance Music).

О музыканте

На сцене выступит Даниил Мачнев — талантливый баритон-саксофонист и флейтист. Он является выпускником джазовой школы им. Кима Назаретова и студентом Московского государственного института культуры. Даниил — лауреат международных конкурсов, таких как Jazz-time, Gnesin Jazz и Мир Джаза.

Мачнев неоднократно выступал на ежегодном фестивале «Ростовский джаз приглашает», где играл с известными музыкантами, включая Dennis Rowland и Keller Coker. В Москве он делил сцену с ведущими джазовыми исполнителями, такими как Антон Беляев, Лариса Долина и Леонид Агутин.

Звук баритон-саксофона

Даниил играет на редком инструменте — баритон-саксофоне. Несмотря на его массивный вид, этот инструмент способен издавать как экспрессивные, так и спокойные мелодии, сочетая в себе разнообразные звуковые оттенки. В составе коллектива также присутствует альт, который придает академическое звучание.

Не упустите возможность насладиться уникальным сочетанием жанров и погрузиться в мир современного джаза вместе с Даниилом Мачневым!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 24 июля
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1000 ₽

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