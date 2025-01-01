Квартет Даниила Мачнева

Авторская музыка и современный джаз: концерт Даниила Мачнева

Приглашаем вас на уникальный концерт, где будет представлена авторская музыка и произведения современных композиторов. В программе прозвучат произведения, охватывающие разнообразные жанры, от неоклассики до EDM (Electronic Dance Music).

О музыканте

На сцене выступит Даниил Мачнев — талантливый баритон-саксофонист и флейтист. Он является выпускником джазовой школы им. Кима Назаретова и студентом Московского государственного института культуры. Даниил — лауреат международных конкурсов, таких как Jazz-time, Gnesin Jazz и Мир Джаза.

Мачнев неоднократно выступал на ежегодном фестивале «Ростовский джаз приглашает», где играл с известными музыкантами, включая Dennis Rowland и Keller Coker. В Москве он делил сцену с ведущими джазовыми исполнителями, такими как Антон Беляев, Лариса Долина и Леонид Агутин.

Звук баритон-саксофона

Даниил играет на редком инструменте — баритон-саксофоне. Несмотря на его массивный вид, этот инструмент способен издавать как экспрессивные, так и спокойные мелодии, сочетая в себе разнообразные звуковые оттенки. В составе коллектива также присутствует альт, который придает академическое звучание.

Не упустите возможность насладиться уникальным сочетанием жанров и погрузиться в мир современного джаза вместе с Даниилом Мачневым!