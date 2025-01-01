Меню
Квартет Артема Баденко
Киноафиша Квартет Артема Баденко

Квартет Артема Баденко

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Встреча с Артемом Баденко: джазовый вечер в стиле импровизации

Приглашаем вас на уникальный джазовый вечер с участием талантливого тенора саксофониста Артема Баденко! Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций, в рамках которого будут представлены как классические джазовые стандарты, так и оригинальные композиции артиста.

Путь к успеху

Артем Баденко родом из Ростова-на-Дону, его музыкальная карьера началась в четыре года с занятий на рояле в Джазовой школе имени Кима Назаретова. В 17 лет он получил стипендию для учебы в Prince Claus Conservatoire в Гронингене, а затем продолжил образование в престижном Berklee College Of Music в Бостоне. Все это время Артем занимался с известными музыкантами, такими как Herbie Hancock и Ralph Peterson.

Музыкальные достижения

В 2021 году он работал в оркестре Игоря Бутмана в Москве, а позднее продолжил обучение в Herbie Hancock Institute Of Jazz Performance в Лос-Анджелесе, став магистром в 2023 году. За свою карьеру Артем стал победителем Downbeat 43rd Annual Student Music Award и финалистом Michael Brecker International Saxophone Competition.

Первый сольный альбом

В августе 2024 года выйдет дебютный сольный альбом Артема, в записи которого приняли участие выдающиеся музыканты: Joe Locke на вибрафоне, Jay Anderson на контрабасе и Jeff “Tain” Watts на ударных. Этот альбом станет значительным шагом в его карьере.

Состав вечернего ансамбля

Помимо Артема Баденко, в состав вечера войдут:

  • Элина Келешян - рояль
  • Филипп Терацуян - контрабас
  • Григорий Дерацуев - барабаны

Не упустите шанс насладиться живой музыкой в исполнении настоящих мастеров джаза. Ждем вас на концерте!

Ростов-на-Дону, 1 сентября
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:30 от 1200 ₽

