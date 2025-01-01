Квартет Артема Баденко

Приглашаем вас на уникальный джазовый вечер с участием талантливого тенора саксофониста Артема Баденко! Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и эмоций, в рамках которого будут представлены как классические джазовые стандарты, так и оригинальные композиции артиста.
Артем Баденко родом из Ростова-на-Дону, его музыкальная карьера началась в четыре года с занятий на рояле в Джазовой школе имени Кима Назаретова. В 17 лет он получил стипендию для учебы в Prince Claus Conservatoire в Гронингене, а затем продолжил образование в престижном Berklee College Of Music в Бостоне. Все это время Артем занимался с известными музыкантами, такими как Herbie Hancock и Ralph Peterson.
В 2021 году он работал в оркестре Игоря Бутмана в Москве, а позднее продолжил обучение в Herbie Hancock Institute Of Jazz Performance в Лос-Анджелесе, став магистром в 2023 году. За свою карьеру Артем стал победителем Downbeat 43rd Annual Student Music Award и финалистом Michael Brecker International Saxophone Competition.
В августе 2024 года выйдет дебютный сольный альбом Артема, в записи которого приняли участие выдающиеся музыканты: Joe Locke на вибрафоне, Jay Anderson на контрабасе и Jeff “Tain” Watts на ударных. Этот альбом станет значительным шагом в его карьере.
Помимо Артема Баденко, в состав вечера войдут:
Не упустите шанс насладиться живой музыкой в исполнении настоящих мастеров джаза. Ждем вас на концерте!