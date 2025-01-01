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Квартет Артёма Баденко
Билеты от 2000₽
Киноафиша Квартет Артёма Баденко

Квартет Артёма Баденко

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Музыка джаза в исполнении квартета Артёма Баденко

Этим вечером, в уютной атмосфере нашего театра, квартет под руководством Артёма Баденко представит уникальную концертную программу. На повестке дня — оригинальные композиции Артёма из его альбома «How Much Of It Is Real», а также джазовые стандарты, вдохновленные творчеством таких великих музыкантов, как Сэм Риверс, Джон Колтрейн и других легенд джаза XX века.

О программе вечера

Вечер обещает быть насыщенным и разнообразным. Зрители смогут насладиться не только мелодиями, но и уникальной интерпретацией известных джазовых произведений. Каждый номер будет пронизан духом свободы и импровизации, характерным для настоящего джаза.

Интересные факты о джазе

Джаз — это не просто музыка, это целая культура. Эмбрионы джаза зародились в начале XX века в США, и с тех пор он стал символом экспериментов и самовыражения. Многие джазовые исполнители, такие как Джон Колтрейн, оказали значительное влияние на развитие музыки в целом, а их работы продолжают вдохновлять новое поколение музыкантов.

Не упустите возможность!

Приглашаем всех ценителей качественной музыки и живого исполнения прийти на этот вечер. Это уникальная возможность погрузиться в мир джаза и насладиться звучанием, которое будет звучать в ваших сердцах долго после окончания концерта.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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