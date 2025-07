Квартет Артёма Баденко

Музыка джаза в исполнении квартета Артёма Баденко

Этим вечером, в уютной атмосфере нашего театра, квартет под руководством Артёма Баденко представит уникальную концертную программу. На повестке дня — оригинальные композиции Артёма из его альбома «How Much Of It Is Real», а также джазовые стандарты, вдохновленные творчеством таких великих музыкантов, как Сэм Риверс, Джон Колтрейн и других легенд джаза XX века.

О программе вечера

Вечер обещает быть насыщенным и разнообразным. Зрители смогут насладиться не только мелодиями, но и уникальной интерпретацией известных джазовых произведений. Каждый номер будет пронизан духом свободы и импровизации, характерным для настоящего джаза.

Интересные факты о джазе

Джаз — это не просто музыка, это целая культура. Эмбрионы джаза зародились в начале XX века в США, и с тех пор он стал символом экспериментов и самовыражения. Многие джазовые исполнители, такие как Джон Колтрейн, оказали значительное влияние на развитие музыки в целом, а их работы продолжают вдохновлять новое поколение музыкантов.

Не упустите возможность!

Приглашаем всех ценителей качественной музыки и живого исполнения прийти на этот вечер. Это уникальная возможность погрузиться в мир джаза и насладиться звучанием, которое будет звучать в ваших сердцах долго после окончания концерта.