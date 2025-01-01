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Квартет Андрея Мулюкина
Киноафиша Квартет Андрея Мулюкина

Квартет Андрея Мулюкина

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Старый добрый джаз: Вечер незабываемой музыки в клубе Эссе

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — программу «Старый добрый джаз». На этом концерте вы сможете насладиться джазовыми пьесами различных композиторов, представляющих разные стили и эпохи.

Андрей Мулюкин и его квартет

Вечер откроет саксофонист и композитор Андрей Мулюкин. Этот талантливый музыкант является лауреатом множества всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Он также является выпускником аспирантуры Ростовской Консерватории имени С.В. Рахманинова.

Андрей представит не только известные джазовые стандарты, но и свою авторскую музыку, охватывающую различные стили — от свинга и латино до регги и фанка.

Состав квартета

В сопровождении Андрея на сцене выступят опытные ростовские музыканты, которые стали постоянными гостями нашей сцены:

  • Екатерина Азарова — рояль
  • Екатерина Иртюга — контрабас
  • Иван Бордунов — ударные

Не пропустите!

Этот вечер — отличная возможность наслаждаться живой музыкой, погружаясь в атмосферу джаза. Приходите и убедитесь, что старый добрый джаз по-прежнему актуален и способен удивить!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 8 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1000 ₽

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