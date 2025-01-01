Квартет Андрея Мулюкина

Старый добрый джаз: Вечер незабываемой музыки в клубе Эссе

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — программу «Старый добрый джаз». На этом концерте вы сможете насладиться джазовыми пьесами различных композиторов, представляющих разные стили и эпохи.

Андрей Мулюкин и его квартет

Вечер откроет саксофонист и композитор Андрей Мулюкин. Этот талантливый музыкант является лауреатом множества всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Он также является выпускником аспирантуры Ростовской Консерватории имени С.В. Рахманинова.

Андрей представит не только известные джазовые стандарты, но и свою авторскую музыку, охватывающую различные стили — от свинга и латино до регги и фанка.

Состав квартета

В сопровождении Андрея на сцене выступят опытные ростовские музыканты, которые стали постоянными гостями нашей сцены:

Екатерина Азарова — рояль

Екатерина Иртюга — контрабас

Иван Бордунов — ударные

Не пропустите!

Этот вечер — отличная возможность наслаждаться живой музыкой, погружаясь в атмосферу джаза. Приходите и убедитесь, что старый добрый джаз по-прежнему актуален и способен удивить!