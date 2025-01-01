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Квартет Алексея Терентьева
Билеты от 2000₽
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Квартет Алексея Терентьева

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Посвящение Джону Колтрейну: Неповторимый Грув от Квартета Алексея Терентьева

Искусство джаза встречается с театром в новом спектакле «Посвящение Джону Колтрейну». Этот уникальный проект, созданный Квартетом Алексея Терентьева, обещает погрузить зрителей в атмосферу нью-йоркского грува, который известен своей энергией и глубиной.

О спектакле

«Посвящение Джону Колтрейну» – это не просто концерт, это целое музыкальное путешествие, посвященное одному из величайших саксофонистов и композиторов XX века. Колтрейн изменил представление о джазе, и теперь московские музыканты пытаются передать его дух через свои интерпретации.

Состав Квартета

Квартет Алексея Терентьева состоит из выдающихся музыкантов, каждый из которых привносит в музыку свою индивидуальность. Вместе они создают звучание, которое заставляет зрителей чувствовать каждую ноту и переживать каждую эмоцию. Этот спектакль станет настоящим праздником для любителей джаза и искусства в целом.

Интересные факты

  • Джон Колтрейн известен своими экспериментами с музыкальными формами и созданием новых стилей, таких как «модальный джаз».
  • Его альбом «A Love Supreme» считается одним из величайших произведений джазовой музыки всех времен.
  • Колтрейн вдохновлял не только музыкантов, но и художников, писателей и поэтов по всему миру.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события! «Посвящение Джону Колтрейну» – это шанс насладиться живой музыкой, узнать больше о джазе и его легендах, а также окунуться в мир, где музыка и театр пересекаются.

Приходите и позвольте себе быть вдохновленными!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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