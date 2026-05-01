Квартет Алексея Подымкина
6+
О концерте

Музыка под звездами: Концерт квартета Алексея Подымкина

В последний день весны в Москве состоится концерт джазового квартета под руководством выдающегося пианиста Алексея Подымкина. Музыканты представят специальную программу, которая обещает погрузить слушателей в атмосферу ярких музыкальных эмоций.

Состав квартета

Квартет Алексея Подымкина состоит из известных российских джазовых исполнителей:

  • Алексей Подымкин — рояль
  • Денис Юрченко — тенор-саксофон
  • Владимир Кольцов-Крутов — контрабас
  • Алексей Беккер — барабаны

Достопримечательности карьеры

Алексей Подымкин является выпускником Новосибирской Консерватории и имеет богатый опыт выступлений с множеством джазовых звёзд, таких как Игорь Бутман, Валерий Пономарёв и Джо Локк. С 2003 года он живёт в Москве и продолжает развивать свою карьеру. С новым квартетом, созданным в 2011 году, музыкант совершил 10 гастрольных туров по России и сотрудничал с такими артистами, как трубачи Джейсон Палмер и Андрей Лобанов, а также вокалистки Джонэ Кендрик и Ваниша Гульд.

Программа концерта

На предстоящем концерте зрители смогут услышать авторские композиции Алексея Подымкина и Дениса Юрченко, а также ряд произведений из цикла «Песни Победы». Все произведения будут исполнены в оригинальных аранжировках участников ансамбля, включая любимые джазовые стандарты, которые, как известно, никогда не устаревают.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и уникальным стилем квартета, который уже завоевал сердца любителей джаза по всей стране!

Май
31 мая воскресенье
20:30
Эссе Москва, Пятницкая, 27, стр. 3а
от 1500 ₽

