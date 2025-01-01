Квартет Александра Солдатенко

Приглашаем вас на уникальный концерт молодого джазового гитариста Александра Солдатенко! Этот талантливый музыкант, студент магистратуры Консерватории им. С.В. Рахманинова, уже успел зарекомендовать себя как лауреат международных и всероссийских конкурсов. Его выступления проходили на различных фестивалях в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Новокузнецке и Иркутске.
Александр стремится объединять в своей игре элементы традиционного и современного джаза. В рамках новой программы квартета он представит авторскую музыку, современные европейские джазовые композиции, а также классические джазовые стандарты, которые полюбились многим слушателям.
На сцене вместе с Александром выступят лучшие джазовые музыканты Ростова-на-Дону:
Не упустите возможность насладиться живой игрой талантливых музыкантов и зарядиться энергией джаза!