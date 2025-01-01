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Квартет Александра Солдатенко
Киноафиша Квартет Александра Солдатенко

Квартет Александра Солдатенко

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новый джазовый проект Александра Солдатенко

Приглашаем вас на уникальный концерт молодого джазового гитариста Александра Солдатенко! Этот талантливый музыкант, студент магистратуры Консерватории им. С.В. Рахманинова, уже успел зарекомендовать себя как лауреат международных и всероссийских конкурсов. Его выступления проходили на различных фестивалях в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Новокузнецке и Иркутске.

Слияние традиций и современности

Александр стремится объединять в своей игре элементы традиционного и современного джаза. В рамках новой программы квартета он представит авторскую музыку, современные европейские джазовые композиции, а также классические джазовые стандарты, которые полюбились многим слушателям.

Состав квартета

На сцене вместе с Александром выступят лучшие джазовые музыканты Ростова-на-Дону:

  • Кристина Выходцева — рояль
  • Юрий Подкодьзин — контрабас
  • Иван Бордунов — барабаны

Не упустите возможность насладиться живой игрой талантливых музыкантов и зарядиться энергией джаза!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 27 июля
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1000 ₽

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