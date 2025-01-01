Меню
Квартет Александра Карбасова. Посвящение великим саксофонистам
18+
Вечер джаза с Александром Карбасовым

Александр Карбасов — джазовый саксофонист, родом из Самары. Он завершил обучение в училище имени Мусоргского в Санкт-Петербурге и с тех пор выступал в известных коллективах, таких как «Саксофоны Санкт-Петербурга», биг-бэнд Сергея Гусятинского и Easy Winners Ragtime Band.

В этот вечер стены зала оживут под звуки, пронизанные духом великих джазовых традиций. Вместе со своим квартетом, Карбасов отправится в незабываемое музыкальное путешествие, посвященное памятью выдающихся исполнителей, определивших лицо саксофона в джазе.

Александр Карбасов подготовил тщательно отобранную коллекцию композиций, вдохновленных творчеством таких легендарных музыкантов, как Чарли Паркер, Джон Колтрейн и Кэннонболл Эддерли. Каждый из них представляет собой отдельную главу в истории джаза, оставив в ней уникальный след.

Как виртуозный саксофонист и талантливый композитор, Карбасов бережно переосмысляет наследие великих мастеров, привнося в него собственное видение и неповторимый стиль. Его квартет, состоящий из блестящих музыкантов, создаст настоящий джазовый праздник, наполненный импровизацией, энергией и искренними эмоциями.

Приглашаем вас стать частью этого музыкального события!

Сентябрь
25 сентября четверг
20:00
Рюмочка Самара, Ленинградская, 29
от 600 ₽

