Квартет 7/11
Киноафиша Квартет 7/11

Квартет 7/11

О концерте

Авторский джаз в исполнении квартета 7/11

Концерт квартета 7/11 - это встреча молодых музыкантов, завоевавших признание на международных конкурсах. Коллектив собрался в Москве, где уже успел зарекомендовать себя на таких площадках, как «Esse», джаз-клуб «ДК41», «Powerhouse Moscow» и Дом Винтажной Музыки.

Квартет представит программы, основанные на оригинальных версиях академических произведений и авторском джазе. Основой выступления станет музыка из будущего альбома «Night On 1905».

Участники концерта

Лидером группы будет трубач Давид Литовченко. В его резюме - успешное сотрудничество с российской джазовой элитой, включая таких музыкантов, как Алексей Подымкин, Рустем Галиуллин, Антон Залетаев и Игорь Иванушкин, а также Наталья Скворцова и другие.

Кроме Давида Литовченко (труба), на сцену выйдут:

  • Ара Карапетян (фортепиано)
  • Егор Кучков (контрабас)
  • Дмитрий Устинов (барабаны)

Июнь
Июль
3 июня среда
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽
8 июля среда
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2

