Квартет №1. Концерт солистов оркестра театра

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучит музыка великих композиторов: Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича. В исполнении солистов оркестра театра вы услышите насыщенные и глубокие струнные квартеты, которые оставили след в истории классической музыки.
* В программе возможны изменения.
Струнный квартет Гайдна, известный как «Охота», был написан в 1759 году и стал основополагающим в жанре струнного квартета. Квартет Чайковского, написанный в 1871 году, считается одним из его самых популярных произведений и отличается эмоциональной глубиной. А квартет Шостаковича был написан в 1949 году и отражает сложные времена, через которые прошел композитор.
Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении талантливых музыкантов!