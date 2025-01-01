Квартет №1: Концерт солистов оркестра театра в Филармонии "Триумф"

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучит музыка великих композиторов: Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича. В исполнении солистов оркестра театра вы услышите насыщенные и глубокие струнные квартеты, которые оставили след в истории классической музыки.

Исполнители

Кристина Лебедева (скрипка)

Мария Петрова (скрипка)

Светлана Батурина (альт)

Игорь Галкин (виолончель)

Программа концерта

Йозеф Гайдн (1732–1809) - Струнный квартет № 1 си-бемоль мажор, op. 1 («Охота»)

- Струнный квартет № 1 си-бемоль мажор, op. 1 («Охота») Людвиг ван Бетховен (1770–1827) - Струнный квартет № 1 фа мажор, op. 18, № 1

- Струнный квартет № 1 фа мажор, op. 18, № 1 Петр Чайковский (1840–1893) - Струнный квартет № 1 ре мажор, op. 11

- Струнный квартет № 1 ре мажор, op. 11 Дмитрий Шостакович (1906–1975) - Струнный квартет № 1 до мажор, op. 49

* В программе возможны изменения.

Интересные факты

Струнный квартет Гайдна, известный как «Охота», был написан в 1759 году и стал основополагающим в жанре струнного квартета. Квартет Чайковского, написанный в 1871 году, считается одним из его самых популярных произведений и отличается эмоциональной глубиной. А квартет Шостаковича был написан в 1949 году и отражает сложные времена, через которые прошел композитор.

Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении талантливых музыкантов!