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Квартет №1. Концерт солистов оркестра театра
Киноафиша Квартет №1. Концерт солистов оркестра театра

Квартет №1. Концерт солистов оркестра театра

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Квартет №1: Концерт солистов оркестра театра в Филармонии "Триумф"

Приглашаем вас на уникальный концерт, где прозвучит музыка великих композиторов: Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича. В исполнении солистов оркестра театра вы услышите насыщенные и глубокие струнные квартеты, которые оставили след в истории классической музыки.

Исполнители

  • Кристина Лебедева (скрипка)
  • Мария Петрова (скрипка)
  • Светлана Батурина (альт)
  • Игорь Галкин (виолончель)

Программа концерта

  • Йозеф Гайдн (1732–1809) - Струнный квартет № 1 си-бемоль мажор, op. 1 («Охота»)
  • Людвиг ван Бетховен (1770–1827) - Струнный квартет № 1 фа мажор, op. 18, № 1
  • Петр Чайковский (1840–1893) - Струнный квартет № 1 ре мажор, op. 11
  • Дмитрий Шостакович (1906–1975) - Струнный квартет № 1 до мажор, op. 49

* В программе возможны изменения.

Интересные факты

Струнный квартет Гайдна, известный как «Охота», был написан в 1759 году и стал основополагающим в жанре струнного квартета. Квартет Чайковского, написанный в 1871 году, считается одним из его самых популярных произведений и отличается эмоциональной глубиной. А квартет Шостаковича был написан в 1949 году и отражает сложные времена, через которые прошел композитор.

Не упустите возможность насладиться шедеврами классической музыки в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 25 октября
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