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Квартал
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Квартал

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Новые песни и любимые хиты: Авангардный проект «Квартал» на сцене Джаз-клуба Игоря Бутмана на Таганке

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который объединяет в себе новые песни и хиты легендарного авангардного проекта «Квартал». Это яркое музыкальное событие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей театрального искусства и музыки.

О спектакле

Спектакль «Квартал» — это не просто концерт, это погружение в мир креативности и самовыражения. Зрители смогут насладиться не только уже известными композициями, но и новыми произведениями, которые удивят и порадуют своим звучанием и содержанием.

Что ожидать?

На сцене выступят талантливые артисты, которые подарят зрителям незабываемые эмоции. В программе — как любимые хиты, так и свежие музыкальные номера, созданные специально для этого спектакля. Вы сможете стать свидетелем уникального синтеза музыки, театра и визуальных эффектов.

Интересные факты

  • Проект «Квартал» известен своими смелыми экспериментами и креативными подходами к традиционному театральному формату.
  • Спектакль обещает стать захватывающим путешествием в мир музыки и театра, где каждый номер — это отдельная история.

Погрузитесь в атмосферу авангарда, наслаждаясь новыми мелодиями и знакомыми хитами. Ждем вас на спектакле «Квартал»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
19:30 от 2000 ₽

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