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Квантовые сосиски доцента Юрского
Киноафиша Квантовые сосиски доцента Юрского

Спектакль Квантовые сосиски доцента Юрского

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Научпоп: новое в театре

Одного названия уже достаточно, чтобы заинтересоваться этим спектаклем. Пьеса Дарьи Похило и Тадаса Шимилёва, который сам же и поставит данный проект, создана в жанре научпоп.

Сюжет и концепция

Действие происходит в баре, где главные герои выпивают и играют в «стикеры». Однако, задаваясь вопросом: «Я реально существую?», они даже не подозревают, что зрители на их примере убедятся: корпускулярно-волновой дуализм, глюоны, мюоны, фотоны и прочая квантовая механика - это не так страшно, как может показаться на первый взгляд.

Нейробиология и свобода воли

Кроме того, в спектакле поднимается вопрос о том, почему современная нейробиология сомневается в существовании свободы воли. Эта тема станет интересным поводом для размышлений как для зрителей, так и для героев.

Активная роль зрителей

Зрители не просто наблюдатели, они становятся активными соучастниками происходящего. Посредством голосования они будут решать, какое действие совершат герои в тот или иной момент. Исход спектакля, зависящий от воли публики, предсказать невозможно. Но при этом остается вопрос: существует ли свобода воли?

Не упустите возможность погрузиться в мир науки и философии на этом уникальном спектакле!

Режиссер
Тадас Шимилев
В ролях
Вероника Жукова
Вероника Жукова
Елена Мартыненко
Игорь Бессчастнов
Никита Злобин
Евгения Лякишева

Фотографии

Квантовые сосиски доцента Юрского Квантовые сосиски доцента Юрского Квантовые сосиски доцента Юрского Квантовые сосиски доцента Юрского Квантовые сосиски доцента Юрского
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