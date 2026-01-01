Научпоп: новое в театре

Одного названия уже достаточно, чтобы заинтересоваться этим спектаклем. Пьеса Дарьи Похило и Тадаса Шимилёва, который сам же и поставит данный проект, создана в жанре научпоп.

Сюжет и концепция

Действие происходит в баре, где главные герои выпивают и играют в «стикеры». Однако, задаваясь вопросом: «Я реально существую?», они даже не подозревают, что зрители на их примере убедятся: корпускулярно-волновой дуализм, глюоны, мюоны, фотоны и прочая квантовая механика - это не так страшно, как может показаться на первый взгляд.

Нейробиология и свобода воли

Кроме того, в спектакле поднимается вопрос о том, почему современная нейробиология сомневается в существовании свободы воли. Эта тема станет интересным поводом для размышлений как для зрителей, так и для героев.

Активная роль зрителей

Зрители не просто наблюдатели, они становятся активными соучастниками происходящего. Посредством голосования они будут решать, какое действие совершат герои в тот или иной момент. Исход спектакля, зависящий от воли публики, предсказать невозможно. Но при этом остается вопрос: существует ли свобода воли?

Не упустите возможность погрузиться в мир науки и философии на этом уникальном спектакле!