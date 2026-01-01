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Квантовые сосиски доцента Юрского
Киноафиша Квантовые сосиски доцента Юрского

Спектакль Квантовые сосиски доцента Юрского

Постановка
Театр на Васильевском 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Одного названия уже достаточно, чтоб заинтересоваться этим спектаклем. Пьеса Дарьи Похило и Тадаса Шимилёва, которую он сам же и поставит, создана в жанре научпоп.Герои выпивают в баре и играют в «стикеры». Но спрашивая: «Я реально существую?», вряд ли подозревают, как на их примере зрители убедятся, что корпускулярно-волновой дуализм, глюоны, мюоны, фотоны и прочая квантовая механика - совсем не страшно и не так уж сложно. Кроме того, они узнают, почему современная нейробиология сомневается в существовании свободы воли. При этом зрителям отведена довольно активная роль соучастников происходящего - голосованием они будут решать, какое действие совершить героям в тот или иной момент. Исход, зависящий от воли публики, предсказать невозможно. Разумеется, при условии, что свобода воли существует.

Режиссер
Тадас Шимилев
В ролях
Вероника Жукова
Вероника Жукова
Елена Мартыненко
Игорь Бессчастнов
Никита Злобин
Евгения Лякишева

Фотографии

Квантовые сосиски доцента Юрского Квантовые сосиски доцента Юрского Квантовые сосиски доцента Юрского Квантовые сосиски доцента Юрского Квантовые сосиски доцента Юрского
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