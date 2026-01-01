Одного названия уже достаточно, чтоб заинтересоваться этим спектаклем. Пьеса Дарьи Похило и Тадаса Шимилёва, которую он сам же и поставит, создана в жанре научпоп.Герои выпивают в баре и играют в «стикеры». Но спрашивая: «Я реально существую?», вряд ли подозревают, как на их примере зрители убедятся, что корпускулярно-волновой дуализм, глюоны, мюоны, фотоны и прочая квантовая механика - совсем не страшно и не так уж сложно. Кроме того, они узнают, почему современная нейробиология сомневается в существовании свободы воли. При этом зрителям отведена довольно активная роль соучастников происходящего - голосованием они будут решать, какое действие совершить героям в тот или иной момент. Исход, зависящий от воли публики, предсказать невозможно. Разумеется, при условии, что свобода воли существует.