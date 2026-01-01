Квадратура любви. Спектакль о времени надежд и перемен

20-е годы XX века – время надежд и перемен. В эту эпоху, когда строился социализм, а на горизонте светило будущее, разворачиваются события комедии «Квадратура любви». На сцене два комсомольца, два товарища, живущие в одной комнате. В один день они решают сделать шаг, который окажется решающим для их жизни: ради любви и в угоду «мелкой буржуазии», как они считают, оба принимают решение вступить в брак со своими возлюбленными.

Теперь их ждет новое испытание: жизнь втроем в одной квартире. Что произойдет, когда традиции сталкиваются с современными идеалами? Эта комедия не только о романтических отношениях, но и о том, как малые человеческие истории отражают большие социальные перемены.

Не упустите возможность увидеть, как на сцене разворачиваются комичные ситуации, связанные с домом, любовью и дружбой. Эта постановка поднимает важные вопросы о выборе и компромиссах, которые порой ставят под сомнение саму природу отношений.