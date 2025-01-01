Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Квадратура любви», который перенесет вас в 20-е годы XX века. Это время, когда страна верила в светлое будущее, активно строила коммунизм и переживала эпоху НЭП. В контексте исторических изменений разворачивается комедия, полная юмора и неожиданностей.
Главные герои — два комсомольца и давние товарищи, которые живут в одной комнате. В один судьбоносный день они принимают решение, которое изменит их жизнь: в угоду «мелкой буржуазии», как они сами это называют, оба решают вступить в брак со своими возлюбленными. Теперь им предстоит научиться жить вчетвером, и это становится настоящим испытанием для их дружбы и отношений.
Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который сочетает в себе остроумие, комедию и глубокие размышления о любви и дружбе. Приходите и погрузитесь в атмосферу 20-х годов вместе с нами!