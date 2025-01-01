Спектакль «Квадратура любви». 20-е годы XX века на сцене Нового экспериментального театра Волгограда

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Квадратура любви», который перенесет вас в 20-е годы XX века. Это время, когда страна верила в светлое будущее, активно строила коммунизм и переживала эпоху НЭП. В контексте исторических изменений разворачивается комедия, полная юмора и неожиданностей.

Сюжет

Главные герои — два комсомольца и давние товарищи, которые живут в одной комнате. В один судьбоносный день они принимают решение, которое изменит их жизнь: в угоду «мелкой буржуазии», как они сами это называют, оба решают вступить в брак со своими возлюбленными. Теперь им предстоит научиться жить вчетвером, и это становится настоящим испытанием для их дружбы и отношений.

Интересные факты

Спектакль глубоко отражает дух времени, показывая, как идеалы социализма сталкиваются с личными желаниями и чувствами.

«Квадратура любви» — это не только комедия, но и социальный комментарий, который заставляет задуматься о человеческих отношениях в условиях общественных перемен.

Постановка включает в себя элементы музыкального театра, что добавляет ещё больше жизни и динамики в представление.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который сочетает в себе остроумие, комедию и глубокие размышления о любви и дружбе. Приходите и погрузитесь в атмосферу 20-х годов вместе с нами!