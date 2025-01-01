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Квадратура любви
Киноафиша Квадратура любви

Спектакль Квадратура любви

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Квадратура любви». 20-е годы XX века на сцене Нового экспериментального театра Волгограда

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Квадратура любви», который перенесет вас в 20-е годы XX века. Это время, когда страна верила в светлое будущее, активно строила коммунизм и переживала эпоху НЭП. В контексте исторических изменений разворачивается комедия, полная юмора и неожиданностей.

Сюжет

Главные герои — два комсомольца и давние товарищи, которые живут в одной комнате. В один судьбоносный день они принимают решение, которое изменит их жизнь: в угоду «мелкой буржуазии», как они сами это называют, оба решают вступить в брак со своими возлюбленными. Теперь им предстоит научиться жить вчетвером, и это становится настоящим испытанием для их дружбы и отношений.

Интересные факты

  • Спектакль глубоко отражает дух времени, показывая, как идеалы социализма сталкиваются с личными желаниями и чувствами.
  • «Квадратура любви» — это не только комедия, но и социальный комментарий, который заставляет задуматься о человеческих отношениях в условиях общественных перемен.
  • Постановка включает в себя элементы музыкального театра, что добавляет ещё больше жизни и динамики в представление.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который сочетает в себе остроумие, комедию и глубокие размышления о любви и дружбе. Приходите и погрузитесь в атмосферу 20-х годов вместе с нами!

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Тамара Конопатова
Анастасия Макаричева
Максим Чекашкин
Михаил Гордеев
Павел Серов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 30 октября
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
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