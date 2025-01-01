Спектакль Молодежного театра В. Спесивцева по одноименной повести Валентина Катаева

Действие спектакля «Квадратура круга» разворачивается в 1920-е годы. Смешные ситуации, в которые попадают герои Катаева, открывают простор для фантазии режиссера Семена Спесивцева и молодых артистов театра. Эта веселая и искренняя пьеса продолжает свою жизнь на сцене, рассказывая о простых и вечных ценностях: молодости, любви и радости жизни. Время меняется, но чувства человека, способность любить и стремление найти свою половинку остаются неизменными.

Сюжет

Молодая советская республика строит социализм, и в ней уже нет места мелкобуржуазным пережиткам, таким как любовные треугольники. Время любовных квадратур круга! Главные герои — молодые люди, полные надежд и устремлений к светлому будущему. Однако они немного запутались в своих чувствах.

Два товарища — Абрамчик и Вася — одновременно и втайне от друг друга женятся и приводят своих избранниц: Людмилочку и Кузнецову, чтобы начать совместную жизнь на одной жилплощади. Две пары начинают строить семейное счастье в одной комнате, что оборачивается рядом комических ситуаций, несмотря на общую политическую установку и рабочий контакт.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля: 2 часа с антрактом.

