Советская мелодрама о любви и молодости по пьесе Валентина Катаева

Приглашаем вас на спектакль, действие которого разворачивается в 1920-е годы, в эпоху молодого Советского Союза. Пьеса Ярослава Катаева полна смешных ситуаций, которые вдохновили режиссера Семена Спесивцева и молодых артистов театра на создание яркого и динамичного шоу.

О чем спектакль?

Веселая и искренняя история Катаева рассказывает о простых, но вечных ценностях — любви, молодости и радости жизни. Несмотря на изменения во времени, чувства человека остаются неизменными: способность любить и стремление найти свою половинку.

Комические коллизии

В центре сюжета — молодые люди, полные надежд и устремлений. В условиях, когда молодая республика строит социализм, старые, мелкобуржуазные пережитки, такие как любовные треугольники, уже неуместны. Теперь на сцене — «любовные квадратуры круга»!

Два товарища, Абрамчик и Вася, одновременно и втайне от друг друга решают жениться. Их выбор падает на товарищей Людмилочку и Кузнецову, которые становятся их избранницами. Эти две пары начинают совместную жизнь на одной жилплощади, что приводит к множеству комических ситуаций. Несмотря на общие политические взгляды и рабочие связи, их попытка построить семейное счастье в одной комнате оказывается полна забавных недоразумений.

Не пропустите!

Спектакль обещает быть ярким, насыщенным и наполненным неподражаемым юмором. Приходите и получите заряд положительных эмоций!