Спектакль «Квадрат»: погружение в атмосферу 90-х

«Квадрат» — это не просто спектакль, это настоящий спектакль-рейв, погружающий зрителей в мир 90-х. Основным элементом становится популярная дворовая игра той эпохи: для неё нужны мяч, начерченный на асфальте квадрат и четверо игроков. На фоне ностальгии о прошлом разворачивается история о взрослении и подростковой дружбе в переломный для страны период.

Документальные воспоминания

Сюжет спектакля основан на документальной пьесе, написанной по воспоминаниям пяти одноклассников из провинциального города, чьё детство прошло на рубеже веков. В спектакль органично вплетены как комические, так и серьёзные моменты: первая любовь, война в Чечне, а также чувства потерь и крепкой дружбы.

Неповторимая атмосфера 90-х

Зрители смогут не только наблюдать, но и стать частью действия: между драматическими сценами они могут выходить на танцпол и танцевать с актёрами под хиты той эпохи. Спектакль напоминает дискотеку со светомузыкой, где каждая песня — это олицетворение молодости.

Признание и награды

Спектакль «Квадрат» был высоко оценён критиками и зрителями:

Лауреат премии «Золотой софит» 2021 года за лучший актёрский ансамбль.

Вошёл в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая маска» 2021 года.

Актёрский ансамбль получил специальный приз Номинационного совета премии для молодых деятелей «Прорыв» в 2022 году.

Режиссёр Дмитрий Крестьянкин стал лауреатом премии «Прорыв» (2022) как лучший режиссёр за спектакль «Квадрат».

Создатели спектакля, участники независимого петербургского «Плохого театра», создают мост между «тогда» и «сейчас». Они утверждают: «нет, лучше не было», но именно от нас зависит, как будет выглядеть будущее нынешних детей и подростков.

Спектакль «Квадрат» — это возможность не только погрузиться в воспоминания, но и задуматься о том, что ждёт молодое поколение впереди.