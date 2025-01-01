«Квадрат» — это не просто спектакль, это настоящий спектакль-рейв, погружающий зрителей в мир 90-х. Основным элементом становится популярная дворовая игра той эпохи: для неё нужны мяч, начерченный на асфальте квадрат и четверо игроков. На фоне ностальгии о прошлом разворачивается история о взрослении и подростковой дружбе в переломный для страны период.
Сюжет спектакля основан на документальной пьесе, написанной по воспоминаниям пяти одноклассников из провинциального города, чьё детство прошло на рубеже веков. В спектакль органично вплетены как комические, так и серьёзные моменты: первая любовь, война в Чечне, а также чувства потерь и крепкой дружбы.
Зрители смогут не только наблюдать, но и стать частью действия: между драматическими сценами они могут выходить на танцпол и танцевать с актёрами под хиты той эпохи. Спектакль напоминает дискотеку со светомузыкой, где каждая песня — это олицетворение молодости.
Спектакль «Квадрат» был высоко оценён критиками и зрителями:
Создатели спектакля, участники независимого петербургского «Плохого театра», создают мост между «тогда» и «сейчас». Они утверждают: «нет, лучше не было», но именно от нас зависит, как будет выглядеть будущее нынешних детей и подростков.
Спектакль «Квадрат» — это возможность не только погрузиться в воспоминания, но и задуматься о том, что ждёт молодое поколение впереди.