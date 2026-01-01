Спектакль по народной сказке «Кузьма Скоробогатый» в Театре имени Вахтангова

На Симоновской сцене Театра имени Евгения Вахтангова состоится спектакль по русской народной сказке «Кузьма Скоробогатый» в обработке Алексея Николаевича Толстого. Это очаровательное представление будет в исполнении народного артиста России Александра Олешко, который вместе с оркестром создаст атмосферу, отражающую дух традиционных русских сказок.

Музыка, наполняющая сказку

Композитором спектакля стала Олеся Евстратова. Её мелодии, написанные при поддержке Министерства культуры РФ и Союза композиторов России, помогут зрителям всех возрастов ощутить волшебство сказочного мира. Музыка здесь играет ключевую роль, объединяя действие и удерживая внимание маленьких зрителей, их родителей, бабушек и дедушек.

Для всей семьи

Спектакль «Кузьма Скоробогатый» понравится не только детям, но и взрослым, которые ценят высокое искусство и живую музыку. Это будет отличная возможность провести время с семьёй, поделиться впечатлениями и насладиться качественным театральным искусством.

Мнение композитора

Олеся Евстратова поделилась своими мыслями о важности читки для детской аудитории: «В жанре литературных читок очень важна харизма чтеца, ведь он здесь является магнитом, соединяющим всё действие. От его способности удерживать внимание зависит очень многое. Для детской публики нужно найти особый подход и доверительную интонацию — здесь неслучайная работа».

Не упустите возможность увидеть это великолепное представление и насладиться атмосферой русской сказки, пришедшей к нам из далека!