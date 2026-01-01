Спектакль Кувырком за снеговиком

Новогоднее приключение для юных зрителей

Приглашаем маленьких путешественников в незабываемое новогоднее приключение с веселым Снеговиком! Этот спектакль, созданный специально для детей, обещает множество волшебных моментов и увлекательных открытий.

Увлекательные путешествия

Вместе со Снеговиком юные зрители отправятся на Северный полюс, затем в жаркую Африку и даже в солнечную Австралию. По пути их ждут невероятные приключения, сюрпризы и, конечно, новые друзья!

Малышковые спектакли

«Кувырком за снеговиком» — это не просто спектакль, а фирменный формат Детской филармонии. Он специально разработан для детей от года до двух, чтобы они могли ощутить себя комфортно и безопасно в волшебном мире театра.

Волшебная атмосфера

Детей ждут подвижные игры, яркие сказочные персонажи и классическая музыка, адаптированная для их восприятия. Скучать не придется никому! Каждый зритель окунется в удивительную атмосферу сказки и волшебства.

Не упустите шанс подарить вашему ребенку праздник, наполненный смехом, радостью и новыми открытиями!