Кувалда
16+
О концерте

Концерт легендарной группы «Кувалда» в Санкт-Петербурге

6 июня в 19:00 в культурном центре «Сердце» пройдет уникальное музыкальное событие — концерт «Кувалда». Этот вечер обещает стать настоящим сражением за ваши души, где в бою сойдутся стальные струны гитар, грохот барабанов и мощный голос, способный пробудить даже самых закаленных слушателей!

Что вас ждет на концерте?

В программе — истории из жизни нарушителей Техники Безопасности, приключения строительной техники и похождения разного рода маньяков. На сцене встретятся «Зуб Дуплович» и «Бухой крановщик», а «Колбасный цех» будет работать на полную мощность. Также не забудьте о «Картофельном комбайне», который перемелит все ваши проблемы!

Исполнители

Сергей Любавин и его стальная бригада готовы превратить ваш вечер в незабываемый армагеддон веселья и безумия. Подготовьтесь к тому, что ваши барабанные перепонки будут испытаны на прочность, а мозги получат хорошую встряску!

Важно!

Не забудьте взять каску и проверьте срок окончания своего удостоверения по охране труда и технике безопасности. Это будет не просто концерт — это погружение в мир адреналина и эмоций!

Приходите и станьте частью этого незабываемого шоу!

Апрель
30 апреля четверг
19:00
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
от 1800 ₽

В ближайшие дни

Рок-Хиты на Органе при Свечах
6+
Классическая музыка Рок
Рок-Хиты на Органе при Свечах
27 марта в 19:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Киномузыка на Органе при Свечах
6+
Классическая музыка
Киномузыка на Органе при Свечах
11 мая в 21:00 Базилика святой Екатерины Александрийской
от 599 ₽
Сурганова и оркестр
12+
Рок
Сурганова и оркестр
14 ноября в 19:00 Октябрьский
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
