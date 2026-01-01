Концерт легендарной группы «Кувалда» в Санкт-Петербурге

6 июня в 19:00 в культурном центре «Сердце» пройдет уникальное музыкальное событие — концерт «Кувалда». Этот вечер обещает стать настоящим сражением за ваши души, где в бою сойдутся стальные струны гитар, грохот барабанов и мощный голос, способный пробудить даже самых закаленных слушателей!

Что вас ждет на концерте?

В программе — истории из жизни нарушителей Техники Безопасности, приключения строительной техники и похождения разного рода маньяков. На сцене встретятся «Зуб Дуплович» и «Бухой крановщик», а «Колбасный цех» будет работать на полную мощность. Также не забудьте о «Картофельном комбайне», который перемелит все ваши проблемы!

Исполнители

Сергей Любавин и его стальная бригада готовы превратить ваш вечер в незабываемый армагеддон веселья и безумия. Подготовьтесь к тому, что ваши барабанные перепонки будут испытаны на прочность, а мозги получат хорошую встряску!

Важно!

Не забудьте взять каску и проверьте срок окончания своего удостоверения по охране труда и технике безопасности. Это будет не просто концерт — это погружение в мир адреналина и эмоций!

