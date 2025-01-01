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Куртизанка
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Спектакль Куртизанка

Постановка
Московский театр оперетты 18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

История страсти и любви

В XVI веке, в уникальной атмосфере Венеции времен дожей, разворачивается история о пламенной любви между легендарной куртизанкой Вероникой Франко и наследником аристократического рода Марко Веньера. Это история любви, которая проходит через суровые испытания: войны, эпидемию чумы, суды инквизиции и предательство, чтобы стать самым глубоким и искренним чувством в жизни героев.

Переплетение истории и романтики

Спектакль гармонично сочетает реальные исторические события и романтические приключения, раскрывая перед зрителями драматический путь героев. Музыкальное сопровождение помогает оживить образы старинной Венеции — её величественные каналы и дворцы, залитые солнечным светом и наполненные чарующими мелодиями и страстями.

Музыка и атмосфера

Музыка спектакля передает великолепие Венеции, её многогранность и яркость, делая город одним из ключевых действующих лиц. Венеция предстает перед зрителем не только как декорация, но и как живая ткань, объединяющая романтику и драму эпохи.

Режиссер
Алина Чевик
В ролях
Наталия Быстрова
Алена Голубева
Юлия Гончарова
Светлана Криницкая
Наталия Мельник

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 октября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 600 ₽

Фотографии

Куртизанка Куртизанка Куртизанка Куртизанка Куртизанка Куртизанка Куртизанка Куртизанка Куртизанка Куртизанка Куртизанка

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