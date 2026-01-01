Мюзикл по мотивам романа Вениамина Каверина «Два капитана»

Мастерская Дмитрия Белова факультета музыкального театра ГИТИСа вдохнула новую жизнь в мюзикл Алексея Иващенко и Георгия Васильева, представив его в уникальной сценической версии.

Литературная основа и музыкальное воплощение

Мюзикл создан по мотивам романа Вениамина Каверина «Два капитана», который повествует о поиске истины, верности долгу и любви на фоне великих открытий и жизненных испытаний.

Молодые таланты на сцене

В постановке участвуют студенты, которые внесли свежий взгляд и энергию в известное произведение, продемонстрировав высокий профессионализм в пении, актёрской игре и хореографии.

Спектакль стал примером того, как молодое поколение интерпретирует классические произведения, сохраняя их дух и обогащая новыми оттенками.