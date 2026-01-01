Оповещения от Киноафиши
Курс художественных практик «Импровизация»
16+
Возраст 16+

О выставке

Курс художественных практик «Импровизация» предназначен для всех, кто интересуется современным искусством и готов к экспериментам. Независимо от уровня подготовки, каждый сможет найти здесь что-то для себя. Программа предлагает три увлекательных блока: штамп, рисунок и коллаж.

В этом сезоне участники будут создавать, как это делают дети: шаловливо и увлеченно. Курс предлагает использовать техники и методы, которые любят не только дети, но и современные художники, стремящиеся к непосредственному, чистому искусству. Каждый участник создаст свою уникальную работу, полную радости открытий.

Занятия проходят еженедельно по воскресеньям в 13:00, и впереди много интересного. Присоединяйтесь к нам и раскройте свои творческие способности!

