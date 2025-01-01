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Курс художественных практик «Импровизация»
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Курс художественных практик «Импровизация»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Курс художественных практик «Импровизация»

Курс художественных практик «Импровизация» приглашает всех, кто интересуется современным искусством и готов к экспериментам. Этот курс подходит как для опытных художников, так и для тех, кто только начинает свой путь в мире искусства.

Что вас ждет?

Занятия нового сезона разделены на три блока:

  • Текстиль
  • Рельеф
  • Печать

Каждый блок предлагает уникальные возможности для творчества. Вы сможете создавать интересные контрасты между мягким и жестким, плоским и объемным, рукотворным и машинным.

Творческие техники

Участники курса освоят различные изобразительные техники, среди которых:

  • Линогравюра
  • Отливка
  • Соляная печать

Также будет возможность поэкспериментировать с разнообразными материалами, такими как текстиль, пенопласт, гипс, масло и химические растворы для альтернативной печати.

Когда и где?

Занятия проходят по воскресеньям в Школе современного искусства. Не упустите шанс попробовать себя в новых художественных техниках и найти свои уникальные способы самовыражения!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 5 октября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 900 ₽
Красноярск, 12 октября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 900 ₽
Красноярск, 19 октября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 900 ₽
Красноярск, 26 октября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 900 ₽
Красноярск, 2 ноября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 900 ₽
Красноярск, 9 ноября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 900 ₽
Красноярск, 16 ноября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 900 ₽
Красноярск, 23 ноября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 900 ₽
Красноярск, 30 ноября
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 900 ₽
Красноярск, 7 декабря
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

Архитектурная экскурсия
0+
Экскурсия
Архитектурная экскурсия
28 декабря в 13:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 400 ₽
Алексей Петровский. Сердце болит — полежи
16+
Инсталляция Современное искусство
Алексей Петровский. Сердце болит — полежи
15 августа в 11:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
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«Пристанище» Элины Гусаровой об изнанке Столбов
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Фотография Современное искусство
«Пристанище» Элины Гусаровой об изнанке Столбов
28 августа в 13:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 200 ₽
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