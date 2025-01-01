Курс художественных практик «Импровизация»

Курс художественных практик «Импровизация» приглашает всех, кто интересуется современным искусством и готов к экспериментам. Этот курс подходит как для опытных художников, так и для тех, кто только начинает свой путь в мире искусства.

Что вас ждет?

Занятия нового сезона разделены на три блока:

Текстиль

Рельеф

Печать

Каждый блок предлагает уникальные возможности для творчества. Вы сможете создавать интересные контрасты между мягким и жестким, плоским и объемным, рукотворным и машинным.

Творческие техники

Участники курса освоят различные изобразительные техники, среди которых:

Линогравюра

Отливка

Соляная печать

Также будет возможность поэкспериментировать с разнообразными материалами, такими как текстиль, пенопласт, гипс, масло и химические растворы для альтернативной печати.

Когда и где?

Занятия проходят по воскресеньям в Школе современного искусства. Не упустите шанс попробовать себя в новых художественных техниках и найти свои уникальные способы самовыражения!