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Курс актёрского мастерства «Давай поиграем»
Киноафиша Курс актёрского мастерства «Давай поиграем»

Курс актёрского мастерства «Давай поиграем»

18+
Возраст 18+

О выставке

Курс актёрского мастерства в Красноярске под руководством Сергея Цуцкова

Творческое движение «Давайте поиграем» предлагает уникальную возможность погрузиться в мир актёрского мастерства. В этом пространстве вы сможете пробовать различные сценарии и осваивать навыки, которые помогут вам в жизни. Здесь вы научитесь смотреть на себя со стороны и получать поддержку, развивая гибкость и уверенность.

Жизнь как театр

Каждый из нас ежедневно играет разные роли: на работе мы выступаем в роли профессионала, дома — родителя или друга, а в обществе — человека, соблюдающего нормы. Эти роли помогают нам адаптироваться и взаимодействовать с окружающим миром, но за ними скрыта наша уникальная сущность. Актёрское мастерство позволяет глубже понять эти процессы и научиться управлять своими эмоциями, чтобы стать более искренними и свободными.

Освобождение через игру

В жизни часто возникают ситуации, когда мы сами себе не нравимся: говорим лишнее или, наоборот, молчим в важные моменты. Эти воспоминания могут мешать жить, но актёрство предоставляет возможность переосмыслить свои реакции и найти лучшие решения. Это шанс обрести уверенность и покой.

Кто ведёт занятия?

Ведущий Сергей Цуцков — актёр театра и кино, режиссёр собственных фильмов и автор курса «Давайте поиграем». Его мастер-класс — это ваш билет в увлекательный мир театра и креативного самовыражения. Мы поможем вам освободиться от внутренних ограничений и страхов, открывая ваше подлинное «Я».

Где и когда

  • Когда: каждую среду в 19:00
  • Где: «ФРИДОМ», тренинг-центр, ул. Копылова, 17

Приходите и откройте для себя творчество без границ — жизнь без рамок!

Купить билет на выставка Курс актёрского мастерства «Давай поиграем»

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В других городах
Июнь
Июль
Август
17 июня среда
19:00
Тренинг-центр «Фридом» Красноярск, Копылова, 17
от 1000 ₽
24 июня среда
19:00
Тренинг-центр «Фридом» Красноярск, Копылова, 17
от 1000 ₽
1 июля среда
19:00
Тренинг-центр «Фридом» Красноярск, Копылова, 17
от 1000 ₽
8 июля среда
19:00
Тренинг-центр «Фридом» Красноярск, Копылова, 17
от 1000 ₽
15 июля среда
19:00
Тренинг-центр «Фридом» Красноярск, Копылова, 17
от 1000 ₽
22 июля среда
19:00
Тренинг-центр «Фридом» Красноярск, Копылова, 17
от 1000 ₽
29 июля среда
19:00
Тренинг-центр «Фридом» Красноярск, Копылова, 17
от 1000 ₽
5 августа среда
19:00
Тренинг-центр «Фридом» Красноярск, Копылова, 17
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