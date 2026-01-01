Кукольная Курочка Ряба для малышей

На сцене оживает знакомая всем с детства сказка о Курочке Рябе, но с новыми и яркими персонажами: петушок Веселый гребешок, кот Тимоха и мышонок Ох. В их дружном доме царили мир и согласие, пока однажды Курочка не снесла золотое яйцо.

История о ценностях

Золотое яйцо затмило деду и бабе весь белый свет. В погоне за богатством они забыли о своих верных питомцах и даже о простой радости жизни. Поняв, что яйцо стало причиной их проблем, кот Тимоха и мышонок Ох решают разбить его. Но случилось это случайно: мышонок хвостиком махнул, яйцо упало и исчезло бесследно.

Мораль и выводы

Дед с бабой сначала огорчились, но Курочка Ряба их утешила, пообещав снести простое яйцо. И с тех пор они снова стали жить в мире и согласии, осознав, что настоящие ценности — не в золоте, а в дружбе и заботе друг о друге.