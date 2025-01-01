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Курочка Ряба
Киноафиша Курочка Ряба

Спектакль Курочка Ряба

Постановка
Театр кукол им. Владимира Былкова 0+
Режиссер Татьяна Назаренко
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Жили-были дед да баба... 

Приглашаем вас на увлекательное театральное представление, основанное на любимой с детства сказке «Курочка Ряба». В нашей постановке вы познакомитесь с дедушкой, бабушкой, курочкой Рябой и мышкой Аришкой.

Сюжет начинается с того, что бабка заботится о хозяйстве и волнуется: курочка Ряба никак не может снести яйцо. Дедушка вот-вот проснется и попросит омлет. И в этот момент происходит волшебство – курочка Ряба сносит не простое яйцо, а золотое! Что же изменится с появлением этого волшебного яйца? Ответ на этот вопрос вы узнаете на нашем спектакле.

Яркие впечатления и добрые эмоции

В теплой и эксцентричной атмосфере вы сможете насладиться яркими костюмами, различными видами кукол и прекрасным музыкальным сопровождением. Мы уверены, что даже самые маленькие зрители будут в восторге и не останутся равнодушными к происходящему на сцене.

Наша задача – не только духовно и культурно обогатить детей, но и подарить им сказку, счастье и положительные эмоции. Не упустите возможность окунуться в мир волшебства и доброты!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 25 сентября
Театр кукол им. Владимира Былкова Ростов-на-Дону, Университетский пер., 46
11:00 от 600 ₽

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