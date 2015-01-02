Спектакль Курица

«Курица»: Знаменитая пьеса на сцене Коляда-театра

Интересная история спектакля

Пьеса Николая Колядо, написанная в 1989 году, обладает увлекательной сценической судьбой. «Курицу» играли многие театры России, а также постановки проходили в Польше, Чехии и Венгрии. Знаменитые актеры Наталья Крачковская и Михаил Конкин выступали в антрепризе по этой пьесе. В 1991 году был снят художественный фильм «Курица» с участием Натальи Гундаревой, Светланы Крючковой, Михаила Данилова, Александра Пашутина и Марьяны Полтевой.

Сюжетная линия

Теперь у зрителей Коляда-театра есть возможность увидеть эту пьесу в новой постановке. Главная героиня, начинающая актриса по прозвищу Курица, живет в провинциальном городке Дощатова. Смешная и непредсказуемая история начинается с того, что Нонна, несдержанная в словах, умудряется одновременно отвечать на ухаживания двух солидных мужчин — главного режиссера и главного администратора театра.

Легкость и юмор

Это один из немногих спектаклей «Коляда-Театра», где зрителям предлагается просто расслабиться и насладиться смехом. Бодрость, веселье и хорошее настроение вам гарантированы! Приходите на «Курицу» и окунитесь в атмосферу легкости и искрометного юмора.