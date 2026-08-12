Выставка находок Чарышской археологической экспедиции

В Музее-институте семьи Рерихов открывается новая выставка, посвященная уникальным находкам, сделанным в ходе раскопок Чарышской археологической экспедиции. Эта экспедиция, возглавляемая доктором исторических наук, профессором АлтГУ С. П. Грушиним, объединила усилия Алтайского и Кемеровского государственные университетов, Института истории материальной культуры РАН и самого музея.

Уникальные находки

Экспозиция включает в себя артефакты, обнаруженные на курганном могильнике и временной стоянке в Чарышском районе Алтайского края. Усть-Тёплая — это исторический памятник, где было изучено несколько десятков курганов и оград, относящихся к различным эпохам: энеолиту, раннему железному веку и раннему средневековью.

Экспонаты выставки

В витринах можно увидеть керамические сосуды различных форм, предметы быта, такие как железные и каменные ножи, пест и костяная рукоять. Также представлены конское снаряжение — удила, и множество украшений: серьги из золотой проволоки, орнаментированные гребни и гривны, покрытые золотой фольгой.

Особый экспонат

Одним из самых впечатляющих артефактов является головной убор, предположительно, из войлока. Он был найден в центральном захоронении могильника Усть-Тёплая и украшен фигурками орлов и копытного животного с козьими рогами, покрытыми золотой фольгой.

Выставка представляет собой уникальную возможность узнать больше о жизни и культуре древних народов, населявших Алтайский край. Не упустите шанс увидеть эти удивительные артефакты на живую!