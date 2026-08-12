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Курганный могильник Усть-Тёплая. По результатам исследований 2020–2021 годов
Киноафиша Курганный могильник Усть-Тёплая. По результатам исследований 2020–2021 годов

Курганный могильник Усть-Тёплая. По результатам исследований 2020–2021 годов

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О выставке

Выставка находок Чарышской археологической экспедиции

В Музее-институте семьи Рерихов открывается новая выставка, посвященная уникальным находкам, сделанным в ходе раскопок Чарышской археологической экспедиции. Эта экспедиция, возглавляемая доктором исторических наук, профессором АлтГУ С. П. Грушиним, объединила усилия Алтайского и Кемеровского государственные университетов, Института истории материальной культуры РАН и самого музея.

Уникальные находки

Экспозиция включает в себя артефакты, обнаруженные на курганном могильнике и временной стоянке в Чарышском районе Алтайского края. Усть-Тёплая — это исторический памятник, где было изучено несколько десятков курганов и оград, относящихся к различным эпохам: энеолиту, раннему железному веку и раннему средневековью.

Экспонаты выставки

В витринах можно увидеть керамические сосуды различных форм, предметы быта, такие как железные и каменные ножи, пест и костяная рукоять. Также представлены конское снаряжение — удила, и множество украшений: серьги из золотой проволоки, орнаментированные гребни и гривны, покрытые золотой фольгой.

Особый экспонат

Одним из самых впечатляющих артефактов является головной убор, предположительно, из войлока. Он был найден в центральном захоронении могильника Усть-Тёплая и украшен фигурками орлов и копытного животного с козьими рогами, покрытыми золотой фольгой.

Выставка представляет собой уникальную возможность узнать больше о жизни и культуре древних народов, населявших Алтайский край. Не упустите шанс увидеть эти удивительные артефакты на живую!

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12 августа среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
13 августа четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
14 августа пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
15 августа суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
16 августа воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
17 августа понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
18 августа вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
19 августа среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
20 августа четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
21 августа пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
22 августа суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
23 августа воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
24 августа понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
25 августа вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
26 августа среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
27 августа четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
28 августа пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
29 августа суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
30 августа воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
31 августа понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
1 сентября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
2 сентября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
3 сентября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
4 сентября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
5 сентября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
6 сентября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
7 сентября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
8 сентября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
9 сентября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
10 сентября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
11 сентября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
12 сентября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
13 сентября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
14 сентября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
15 сентября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
16 сентября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
17 сентября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
18 сентября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
19 сентября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
20 сентября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
21 сентября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
22 сентября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
23 сентября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
24 сентября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
25 сентября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
26 сентября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
27 сентября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
28 сентября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
29 сентября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
30 сентября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
1 октября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
2 октября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
3 октября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
4 октября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
5 октября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
6 октября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
7 октября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
8 октября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
9 октября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
10 октября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
11 октября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
12 октября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
13 октября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
14 октября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
15 октября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
16 октября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
17 октября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
18 октября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
19 октября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
20 октября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
21 октября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
22 октября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
23 октября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
24 октября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
25 октября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
26 октября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
27 октября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
28 октября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
29 октября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
30 октября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
31 октября суббота
09:00
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1 ноября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
2 ноября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
3 ноября вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
4 ноября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
5 ноября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
6 ноября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
7 ноября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
8 ноября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
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Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
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09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
11 ноября среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
12 ноября четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
13 ноября пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
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09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
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Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
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19 ноября четверг
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Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
20 ноября пятница
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21 ноября суббота
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Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
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23 ноября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
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25 ноября среда
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Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
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28 ноября суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
29 ноября воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
30 ноября понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
1 декабря вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
2 декабря среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
3 декабря четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
4 декабря пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
5 декабря суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
6 декабря воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
7 декабря понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
8 декабря вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
9 декабря среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
10 декабря четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
11 декабря пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
12 декабря суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
13 декабря воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
14 декабря понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
15 декабря вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
16 декабря среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
17 декабря четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
18 декабря пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
19 декабря суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
20 декабря воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
21 декабря понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
22 декабря вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
23 декабря среда
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
24 декабря четверг
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
25 декабря пятница
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
26 декабря суббота
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
27 декабря воскресенье
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
28 декабря понедельник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
29 декабря вторник
09:00
Музей-институт семьи Рерихов Санкт-Петербург, 18-я линия В.О., 1
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31 декабря четверг
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