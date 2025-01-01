Не пропустите концерт Игоря Куприянова в Москве

5 октября в 19:00 в самом центре Москвы состоится незабываемый концерт легендарного исполнителя отечественного рока - Игоря Куприянова. В программе прозвучат песни из всех альбомов, которые полюбились многим поклонникам.

Когда-то в "Афалинах" и "Чёрном Кофе"

Игорь Куприянов - это не просто имя: он является автором песен, вокалистом и бас-гитаристом, чья карьера охватывает более трех десятилетий. В прошлом он участвовал в таких известных коллективах, как «Афалины», «Рок Аппетит», «Чёрный Кофе» и «Кофеин». Эти группы стали знаковыми на рока-сцене в 80-90-е годы.

Группа "Куприянов" сегодня

Сегодня Куприянов ведет свою группу, которая продолжает традиции отечественного рока, привнося в музыку свежие хиты и сохраняя любимый стиль. В уютной атмосфере легендарного клуба вы сможете насладиться живым исполнением ваших любимых песен, погружаясь в мир настоящего рока.

Не упустите возможность стать частью этого уникального мероприятия!